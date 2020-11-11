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أخبار العالم

اليوم.. المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين ينطلق في دمشق

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:26 ص
اللاجئين السوريين
اللاجئين السوريين
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أ ش أ
ينطلق المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في دمشق اليوم الأربعاء، بحضور ممثلين عن عدة دول، بينها روسيا كرئيس مشارك للمنتدى.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن أجندة المؤتمر الذي يستمر يومين، تتضمن مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى الوطن في ظل وباء فيروس كورونا، بما في ذلك التركيز على العوائق التي يفرضها الحصار الاقتصادي الغربي المفروض على سوريا.

وأضافت "كما يناقش المؤتمر المساعدات الإنسانية واستعادة البنى التحتية والتعاون بين المنظمات العلمية والتعليمية وإعادة إعمار البنية التحتية للطاقة في سوريا في مرحلة ما بعد الحرب".

وكان نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري، أيمن سوسان، أكد في وقت سابق أنه تم توجيه الدعوة إلى كل البلدان للمشاركة في المؤتمر باستثناء تركيا على اعتبار أنه "لا يمكن تأمل أي أمر إيجابي من قبل نظام أردوغان الداعم الأول للتنظيمات الإرهابية في سوريا".

وأوضح سوسان أن بعض الدول تعرضت لضغوطات لثنيها عن المشاركة في المؤتمر، مؤكدا أن روسيا والصين وإيران ولبنان الإمارات وباكستان وسلطنة عمان من بين الدول المشاركة في المؤتمر، فيما تشارك الأمم المتحدة بصفة مراقب.

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