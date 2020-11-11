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حوادث

توقفت عضلة القلب خلال تمرين السباحة.. مصرع طفل بأحد نوادي العاشر من رمضان

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:35 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

لقي طفل يبلغ من العمر قرابة الـ 14 عامًا مصرعه أمس عقب فشل محاولات إنقاذه لتوقف عضلة القلب أثناء تمرين السباحة بنادي "الرواد" بمدينة العاشر من رمضان. 

 

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من الدكتور أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، إخطارًا من مستشفى "الغندور" بالعاشر من رمضان، يفيد وصول الطفل "عمرو م" 14 عامًا، في حالة إعياء شديد

 

وتبين من التحريات توقف عضلة قلب الطفل أثناء تواجده لحضور تدريبات السباحة في نادي "الرواد" بالعاشر من رمضان، وجرى نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه، ولكن باءت المحاولات بالفشل وتوفي، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة. 

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