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فن

سلمى حايك تشارك تجربتها المؤلمة لمسحة طبية..فيديو

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:04 ص
سلمى حايك
سلمى حايك
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شروق ابراهيم
شاركت النجمة العالمية سلمى حايك متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام فيديو لها أثناء إجرائها المسحة الطبية للتأكد من عدم اصابتها بفيروس كورونا. 

وظهرت سلمى حايك في الفيديو وهي تخضع لمسحة كورونا لعدة مرات على فترات متباعدة، حيث ظهرت وهي تتألم من المسحة الطبية.  

وكانت النجمة العالمية سلمي حايك أعربت عن صدمتها من تأجيل طرح فيلمها الجديد The Hitman's Wife's Bodyguard بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

ونشرت سلمى حايك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لبوستر الفيلم وعلقت: "اشعر بنوع من الصدمة  .. لا استطيع الانتظار كي أراكم جمعيًا".

وقررت الشركة المنتجة للفيلم تأجيل طرحه الى أغسطس 2021 حيث كان المقرر طرحه بعد شهرين من الآن، قبل أزمة فيروس كورونا. 

يشارك في بطولة الفيلم بجانب سلمى حايك النجم العالمي صامويل جاكسون وريان رينولدز، والذي بدأ تصويره في مارس 2019 والذي يعد الجزء الثاني لسلسلة أفلام The Hitman's Bodyguard.

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