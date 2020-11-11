AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ليفل الوحش.. هشام ماجد يروج للموسم الثاني من مسلسل اللعبة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:05 ص
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
نشر الفنان هشام ماجد صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

جمعت الصورة هشام ماجد بنجوم مسلسل اللعبة شيكو، مى كساب ،ميرنا جميل وانضمت لهم في الصورة الفنانة رانيا يوسف.

وكتب ماجد على الصورة معلقًا :"اللعبة٢ ..ليفل الوحش"

وعرض مسلسل "اللعبة" حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.
View this post on Instagram

اللعبة ٢ ... ليفيل الوحش 👺😈

A post shared by Hesham Maged (@heshammagedofficial) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من مسرحية علاء الدين.. شاهد أحدث ظهور لمحمد ثروت

بدقن ياسر جلال .. شيكو ينشر صورة له

ولاد العم الأصلي.. محمد ثروت يداعب متابعيه بفيديو من أعماله

شاهد.. شيكو برفقة محمد اوتاكا من كواليس مسلسل اللعبة

أخر الجدعنة..هشام ماجد يمدح محمد ممدوح في أحدث ظهور لهما

ميرنا جميل تكشف حقيقة خوضها مسلسل اللعبة 2

ترشيحاتنا

سلمى حايك تشارك تجربتها المؤلمة لمسحة طبية..فيديو

بعيدا عن الأكشن.. لحظات رومانسية لـ توم كروز في كواليس Mission Impossible 7

لهذه الأسباب.. توقف عن وضع هاتفك في الأرز بعد سقوطه في الماء

سرب طائرات إسرائيلية مسيرة تصل إثيوبيا.. تفاصيل

انفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

صورة تذكارية بين الرئيس السيسي ورئيسة اليونان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مواصفات وأسعار النسخة الأكثر مبيعا من نيسان في التاريخ

بعيدا عن الأكشن.. لحظات رومانسية لـ توم كروز في كواليس Mission Impossible 7

تعرف على شيفروليه بولت الكهربائية موديل 2022 ذاتية القيادة