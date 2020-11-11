AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوبير: بدر بانون تلقى عرضا خليجيا ولكن اللاعب متمسك بالأهلي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:15 ص
شوبير
شوبير
Advertisements
إسراء أشرف
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تلقي اللاعب المغربي بدر بانون، صفقة النادي الأهلي الجديدة، عرضًا خليجيًا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه "مع شوبير" على راديو "أون سبورت": بدر بانون تلقى عرضًا مميزًا للعب في أحد الدوريات الخليجية".

وتابع: "اللاعب مش مطلوب في الإمارات ولا السعودية، وهو متمسك بالأهلي".


يذكر أن النادي الأهلي حسم صفقة بدر بانون، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن ضم اللاعب.


وأشارت تقارير، إلى أن اللاعب قام بزيارة لمقر الأهلي، خلال معسكر الرجاء في القاهرة، قبل يوم واحد من مواجهة الزمالك، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وكان بانون قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا مع فريقه المغربي، من دور نصف النهائي، على يد الزمالك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حارس مرمى فريق الشباب ينضم إلى تدريبات الأهلي قبل مواجهة المقاصة

صالح جمعة: انتظروا مصطفى شوبير سيصبح أسطورة حراسة المرمى في المستقبل

الإسماعيلي يقترب من إتمام التعاقد مع أحد حراس المرمى الكبار في مصر

ترشيحاتنا

لحظات رومانسية.. لقاء الخميسي برفقة زوجها في روما

أخبار التوك شو| أحمد موسى يكشف تفاصيل مروعة عن الصراع في إثيوبيا.. طارق شوقي: الدراسة مستمرة بكورونا أو بدون كورونا.. الصحة: تضاعف أرقام إصابات كورونا

سلمى حايك تشارك تجربتها المؤلمة لمسحة طبية..فيديو

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 51.4 مليون

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 - 11 - 2020 والقنوات الناقلة

شوبير: بدر بانون تلقى عرضا خليجيا ولكن اللاعب متمسك بالأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مواصفات وأسعار النسخة الأكثر مبيعا من نيسان في التاريخ

بعيدا عن الأكشن.. لحظات رومانسية لـ توم كروز في كواليس Mission Impossible 7

تعرف على شيفروليه بولت الكهربائية موديل 2022 ذاتية القيادة