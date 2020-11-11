بعد ارتفاع أعداد مصابي ربات المنزل.. أخطاء ترتكبها الأمهات تزيد من خطر عدوى كورونا .. نصائح لاستقبال الضيوف والوقاية من الفيروس

- في زمن كورونا .. نصائح لاستقبال الضيوف في المنزل

-85 % من المصابين بالفيروس تكون الأعراض بسيطة

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وأضاف مجدي بدران في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن 85 % من المصابين بالفيروس تكون الأعراض بسيطة، وبالتالي يتحرك المصابون بحرية في المجتمع وعند تكرار الزيارات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل لتخلي عن الكمامة، الاستمرار على المصافحة، تبادل القبلات، الاقتراب ولمس الأسطح الملوثة كل هذه الأخطاء تؤدي إلي انتقال العدوي إلى الذين لا يخرجون من منزلهم.





أشار خبير المناعة إلي أن 90 % من العدوي في أمريكا وقت الموجة الأولي حدثت داخل المنازل والأماكن المغلقة، وان الكثير من الوفيات في أوروبا وأمريكا كانت بسبب قبلات وأحضان الأحفاد والأطفال والمراهقين للأجداد، لذا يكتفي بالاتصال الإلكتروني حاليًا وعدم تبادل الزيارات العائلية.









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وكشف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وعضو الجمعية العالمية للأمراض المعدية والاضطرابات المناعية، عن بعض النصائح التي تحد من انتشار فيروس كورونا بين ربات المنزل أو من لا يخرجون إلي الشارع ، أهمها ...





-يمنع التجمعات داخل المنازل و إلغاء حفلات أعياد الميلاد و الولائم و العزومات -يجب مراعاة غسل الأيدي بالماء و الصابون - عدم مصافحة أي شخص قادم من الخارج المنزل -ارتداء الكمامة عند الشعور بنزلات البرد -على المسنين و ذوى الأمراض المزمنة و ناقصي المناعة ارتداء الكمامة في المنزل عند التعامل مع الزوار أو كشاف الكهرباء أو حارس العقار حتي و لو لدقائق. -يفضل تطهير الأسطح باستمرار و كل ما يتم لمسه داخل المنزل -يفضل عدم اشتراك أفراد الأسرة في الأدوات الخاصة -عند تناول الطعام يراعي أن تكون المقاعد على بعد متر و ربع على الأقل -تعزيز المناعة لهذه الفئة من خلال تناول الوجبات المتوازنة في الكم و النوع - التعرض للشمس يوميا في الصباح الباكر أو قبل الغروب بمعدل نصف ساعة -منع التدخين تماما داخل المنزل -علاج كل الأمراض المزمنة الموجودة داخل أفراد الأسرة -تطعيم الانفلونزا مهم و ضروري للمسنين و ذوى الأمراض المزمنة و الحوامل و الأطفال أكثر من ثلاث سنوات و المدخنين -عدم تناول مضادات الحيوية



