AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بدون مكياج.. أسماء جلال تبرز جمال ملامحها عبر إنستجرام

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:19 ص
اسماء جلال
اسماء جلال
Advertisements
ندى فكرى
نشرت الفنانة الشابة أسماء جلال صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أسماء جلال في الصورة بإطلاله جذابه بدون مكياج لتبرز جمال ملامحها.

يذكر أن قالت الفنانة أسماء جلال: إنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد مصافحتها لأحد أصدقائها كان حاملا للعدوى.

وتابعت: "أصبت بسبب مصافحتى لصديق لى في الشارع ولم أكن أعلم إصابته بالعدوى"، موضحة أنها تعافت تمامًا حاليا لكن تجربة مرضها كانت كابوسا شديدا".

أضافت "أسماء جلال"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أعراض كورونا بالنسبة لها كانت متمثلة في "سخونة بالجسم وفقدان التذوق والشم تماما، وخمول كبير في جسدها"، مبينه أنها أصابت 2 من صديقاتها بفيروس كورونا في بداية إصابتها بالفيروس المستجد "كوفيد 19".

وفي سياق منفصل، أظهرت دراسة أن لقاح فيروس كورونا بجامعة أكسفورد يؤدي إلى استجابة مناعية "قوية" لدى كبار السن.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تشير الأبحاث إلى أن اللقاح  يمكن حماية المجموعة الأكثر عرضة للإصابة بمرض خطير والموت من Covid-19 إذا منحت اللقاح التجريبي.

وتظهر النتائج التجريبية أن اللقاح الذي تصنعه شركة AstraZeneca على نطاق واسع، يدفع إلى إطلاق الأجسام المضادة والخلايا التائية، التي تقاوم Covid-19 ، بأحد كبار السن الذي يبلغ من العمر 55 عامًا.
بدون مكياج.. أسماء جلال تبرز جمال ملامحها عبر إنستجرام

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية.. شركة موديرنا تصدم العالم عن توقيت ظهور لقاح كورونا

لقاح كورونا لا يمنع الإصابة بهذه الحالات.. تفاصيل

يعتمد قريبا.. أخبار سارة حول لقاح أكسفورد ضد كورونا

لقاح أكسفورد يعزز من مناعة كبار السن ضد فيروس كورونا

أسماء جلال: أصبت بكورونا بعد مصافحة صديق حامل لـ الفيروس

البرازيل تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا

ترشيحاتنا

أحمد حسن "الصقر" يكشف حقيقة ترشحه لـ اتحاد الكرة

في عيد ميلاد ليوناردو دي كابريو.. فارق عمر صادم بينه وبين حبيبته كاميلا مورون

موت وخراب ديار.. قصة سيدة فقدت زوجها وشردها نجلها في الشارع

نور ما طلعتش ولد.. مأساة طفلة مسجلة «ذكر» والسجل المدني يرفض التعديل.. شاهد

ترامب يطيح بمسئوليه المشاغبين ويحيط نفسه بالمخلصين في وزارة الحرب

شاهد.. ترهيب وترويع لعجوز مصاب بالتوحد على يد مراهقين | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مواصفات وأسعار النسخة الأكثر مبيعا من نيسان في التاريخ

بعيدا عن الأكشن.. لحظات رومانسية لـ توم كروز في كواليس Mission Impossible 7

تعرف على شيفروليه بولت الكهربائية موديل 2022 ذاتية القيادة