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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف طريق قليوب ومحور شركات البترول وأنفاق المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة.. صور

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:41 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة أعمال رصف طريق قليوب - شبين القناطر والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري وتحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية بطول 14 كيلو بتكلفة 55 مليون جنيه حيث تفقد المحافظ أعمال الرصف موجها بسرعة التنفيذ والانتهاء من المشروع حيث يعد الطريق من الطرق الحيوية التي تخدم مدينة شبين القناطر ومئات القرى المجاورة.

وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية بكافة أعمال الرصف لافتا إلى أن الطرق سواء الداخلية منها أو الإقليمية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مستجدات الأعمال بتطوير محور شركات البترول بدءا من نزلة الخصوص وحتى تقاطع كوبري مسطرد مع حي المطرية بالقاهرة بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بعزبة افندينا لخلق محاور مرورية بديلة لتخفيف الضغط المروري وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز وتصل تكلفة المشروع أكثر من 100 مليون جنيه حيث تفقد المحافظ أعمال الرصف ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال لتسليم المشروع.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد نفق ميدان المؤسسة بعد اخلاءه تماما من الاشغالات والباعة الجائلين والتي كانت تتسبب في عرقلة حركة المشاة بالنفق وشدد المحافظ علي ضرورة تحرير محاضر لكل المخالفين والباعة الجائلين الذين يتم ضبطهم بالنفق او بأي أماكن غير مصرح بها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع رجوعه مرة أخرى.

كما كلف المحافظ بتوفير أماكن بديلة لإقامة باكيات للباعة ونقلهم إليها ومنع وقوف أي باعه في الشوارع الرئيسية وضبط أي مخالفات يشوه المنظر العام للشوارع او عرقلة الحركة المرورية.
محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف طريق قليوب ومحور شركات البترول وأنفاق المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة.. صور
محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف طريق قليوب ومحور شركات البترول وأنفاق المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة.. صور
محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف طريق قليوب ومحور شركات البترول وأنفاق المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة.. صور

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