يلاكم الحوائط وأنابيب الغاز.. فرعون المنوفية: نفسي محدش يسخر مني والعالمية حلمي

صلابة وقوة لا تصدق، قبضة من حديد، يضرب بها كل ما حوله، لا يفرق بين أنبوبة حديدية، أو حائط إسمنتي، فقد وهبه الله قوة جعلت البعض يتساءل مندهشا: "أهذه قوة حقيقية أم مفبركة!!!"، إنه فرعون المنوفية الجديد، الشاب محمود جمال من محافظة المنوفية مركز بركة السبع.







يروي محمود جمال قصته لـ "صدى البلد" قائلا: "بدأت التدريب فى بيتى عشان كان نفسى أكون ملاكم، كنت فى الأول بتدرب على شيكارة رمل معلقة، وبعدها اتدربت على الخشب من خلال ضرب الأشجار الكبيرة، خدت شهور باتدرب بالطريقة دى، وبعدين دخلت على مرحلة التدريب بالأنبوبة".









ظل "محمود" يتدرب على الضرب فى الحوائط والحديد منذ ثلاثة أعوام، كما أنه حاول الانضمام إلى الكثير من الأندية والمراكز، ولكن رفضوا أن يقبلوه، كما سخروا مما يمكن لمحمود أن يفعله، واتهمه البعض بالجنون.







أما عن روتينه اليومي يتمرن محمود ساعة يوميا طوال اليوم، ويجتهد في تلك الفترة غير مهتم بما يشعر به من ألم، ثم يذهب إلى عمله فى مجال الصوب الزراعية.









لقّبه أصدقاؤه باليد الحديدية، وحسب قوله: "محدش كان بيصدقنى لما كنت بقول أنا بتدرب فى الحديد والخشب والخرسانة ولما شافوا الفيديوهات اتأكدوا من كلامى وسمونى اليد الحديدية و كل صحابي بقوا يشجوعني أكمل".







