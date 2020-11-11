الإعدام شنقًا لأمين شرطة والمؤبد لآخرين بتهمة قتل ربة منزل في قنا

قضت محكمة جنايات قنا، بالإعدام شنقًا لأمين شرطة والمؤبد لاثنين آخرين، بتهمة قتل ربة منزل وعامل وإصابة آخرين، بقرية العديسية التابعة لمركز قنا.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى، وشريف عفت مصطفى، وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج ومحمد حسني وعلاء محمد.





وترجع وقائع القضية لـ يناير 2019 عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "أحمد. ع. خ"، وشقيقه محمود، تهمة قتل يوسف علي أحمد، وإلى المتهمين "علي. أ. ح"، أمين شرطة، و"محمود. أ. م"، تهمة قتل "سعيدة. م. س"، ربة منزل، والشروع في قتل "حلاوة. ع. م"، باستخدام بندقيتين آليتين، وإتلاف أموال ثابتة بمسكن مملوك لـ "عبد اللاه. ح. أ".





وتبين من تحريات المباحث أن هناك خلافات قديمة بين عائلتي المجني عليهم والمتهمين بسبب لهو الأطفال، وتم التصالح فيها من قبل، إلا أن المشاجرة نشبت مرة أخرى بالأسلحة النارية خلال عزاء أحد الأشخاص، نتج عنها مقتل شخصين وإصابة ربة منزل.





وجرى ضبط المتهمين، وصدرت أحكام بمعاقبة المتهم الثالث أمين شرطة بالإعدام شنقًا، وبراءة المتهم الثاني، والمؤبد للمتهمين الأول والرابع، في القضية التي حملت رقم 5350 لعام 2019 جنايات مركز قنا، وقيدت برقم 657 لعام 2019 كلي قنا.





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