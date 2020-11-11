AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الإعدام شنقًا لأمين شرطة والمؤبد لآخرين بتهمة قتل ربة منزل في قنا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:50 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب

قضت محكمة جنايات قنا، بالإعدام شنقًا لأمين شرطة والمؤبد لاثنين آخرين، بتهمة قتل ربة منزل وعامل وإصابة آخرين، بقرية العديسية التابعة لمركز قنا.


صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى، وشريف عفت مصطفى، وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج ومحمد حسني وعلاء محمد.


وترجع وقائع القضية لـ يناير 2019 عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "أحمد. ع. خ"، وشقيقه محمود، تهمة قتل يوسف علي أحمد، وإلى المتهمين "علي. أ. ح"، أمين شرطة، و"محمود. أ. م"، تهمة قتل "سعيدة. م. س"، ربة منزل، والشروع في قتل "حلاوة. ع. م"، باستخدام بندقيتين آليتين، وإتلاف أموال ثابتة بمسكن مملوك لـ "عبد اللاه. ح. أ".


وتبين من تحريات المباحث أن هناك خلافات قديمة بين عائلتي المجني عليهم والمتهمين بسبب لهو الأطفال، وتم التصالح فيها من قبل، إلا أن المشاجرة نشبت مرة أخرى بالأسلحة النارية خلال عزاء أحد الأشخاص، نتج عنها مقتل شخصين وإصابة ربة منزل.


وجرى ضبط المتهمين، وصدرت أحكام بمعاقبة المتهم الثالث أمين شرطة بالإعدام شنقًا، وبراءة المتهم الثاني، والمؤبد للمتهمين الأول والرابع، في القضية التي حملت رقم 5350 لعام 2019 جنايات مركز قنا، وقيدت برقم 657 لعام 2019 كلي قنا.


اقرأ أيضًا:

خلال لقائه الأول بطلاب كليتى التربية والحاسبات.. رئيس جامعة جنوب الوادي يحذر من الانسياق خلف الشائعات
مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة نارية بـ قنا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأدائها دور سينمائي.. الإعدام شنقًا لعاطل قتل ابنة عمه بـ ١٧ طعنة فى قنا

أثناء أدائها الصلاة .. الإعدام شنقا لشاب قتل والدته بقنا

الإعدام لمتهم والمؤبد للثانى و١٥عاما لثالث بتهمة قتل صاحب توك توك فى قنا

حتى لا ننسى سجلهم الجنائى.. رؤوس الجماعة خلف القضبان لتنفيذ أمر القضاء بالمؤبد والإعدام

ترشيحاتنا

حكم أداء الشفع والوتر كهيئة صلاة المغرب 3 ركعات بتشهد أوسط وتسليم

بشرى سارة للعمانيين طال انتظارها

إبراهيم سعيد: موضوع شارة كابتن منتخب مصر أظهر نفسيات غير طبيعية

اسألوا ليفربول.. نجم الريدز يثير الجدل حول مفاوضاته مع الفريق

عروس تصر على رسم وشم يحمل اسم حبيبها المتوفى في حفل زفافها..صور

في دقائق وبدولار واحد.. أفريقيا تنتج أسرع وسيلة للكشف عن كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم جديد يحول تويوتا سوبرا إلى سيارة suv.. صور

الأسعار الرسمية لسيارات مازدا في مصر 2019 – 2020

شاهد.. مواصفات وأسعار النسخة الأكثر مبيعا من نيسان في التاريخ