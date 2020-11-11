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ديني

حكم أداء الشفع والوتر كهيئة صلاة المغرب 3 ركعات بتشهد أوسط وتسليم

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:37 م
صلاة الوتر
صلاة الوتر
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الوتر سُنة مؤكدةٌ، عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، مستشهدًا بقولُه - صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ».

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: هل يجوز صلاة الشفع والوتر مجمعة ، أي الثلاث ركعات معًا، كصلاة المغرب ؟» ، أنه يجوز للشخص أن يُصلي ركعات الشفع والوتر متصلة كهيئة صلاة المغرب، أي بأداء ركعتين ثم تشهد أوسط ثم ركعة وبعدها التشهد الأخير ثم التسليم.

وأضاف أنه يمكن أداء صلاة الشفع والوتر بثلاث ركعات متصلين دون تشهد أوسط ، وتكون صلاته صحيحة، مشيرًا إلى أن الأفضل أن يؤدي المُصلي ركعتين ويسلم، ثم يُصلي ركعة مفردة، لكن الثلاث هيئات لصلاة الشفع والوتر هي صحيحة شرعًا.

فضل صلاة الشفع والوتر
قال الشيخ عبدالله العجمى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لصلاة الشفع والوتر فضل وفضلها هذا يأتى فى إطار الثواب العام لقيام الليل. 

وأضاف العجمى، فى إجابته على سؤال « فضل صلاة الشفع والوتر؟»، أنه مما جاء فى فضل الصلاة ليلًا قوله تعالى {أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا} ومدح الله أقوامه فى كتابه الكريم فقال تعالى {وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا} وقال عز وجل {وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} . 

وبيًن أنه جاء أيضًا فى فضلها وبرها أن هذه الصلاة تدفع عن صاحبه صفة النفاق فصاحبها دائمًا صادق، فهذا وقت ليس فيه مظنة رياء إنما هو جوف الليل ولذلك عندما أراد أخوة يوسف عليه السلام أن يستغفر لهم أبوهم {قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} فأخرهم إلى وقت السحر.

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