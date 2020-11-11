حكم أداء الشفع والوتر كهيئة صلاة المغرب 3 ركعات بتشهد أوسط وتسليم

فضل صلاة الشفع والوتر

قال الشيخ عبدالله العجمى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لصلاة الشفع والوتر فضل وفضلها هذا يأتى فى إطار الثواب العام لقيام الليل.





وأضاف العجمى، فى إجابته على سؤال « فضل صلاة الشفع والوتر؟»، أنه مما جاء فى فضل الصلاة ليلًا قوله تعالى {أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا} ومدح الله أقوامه فى كتابه الكريم فقال تعالى {وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا} وقال عز وجل {وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} .



