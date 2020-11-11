ضبط تاجري مخدرات يغسلان 25 مليون جنيه في شراء سيارات وعقارات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من

اتخاذ

الإجراءات القانونية حيال (إثنين من العناصر الإجرامية - مقيمان بنطاق محافظة أسيوط) لقيامهما بالاتجار

في

المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات، والعقارات

والأراضي

الزراعية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.