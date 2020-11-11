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حوادث

السجون يوجة قافلة طبية للكشف على نزلاء وادى النطرون

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:41 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح

قام قطاع السجون بتوجيه قافلة طبية ، ضمت أطباء وفنيين من مختلف التخصصات الطبية إلى (سجن ملحق وادى النطرون) ، لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء  حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.

وذلك إستمرارًا لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم كافه أوجه الرعاية لنزلاء السجون ، ولاسيما الرعاية الصحية تماشيًا مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

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