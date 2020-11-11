شاهد.. بدء مراسم قرعة دوري القسم الثاني في اتحاد الكرة

بدأت مراسم إجراء قرعة أندية القسم الثاني فى الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قرعة أندية القسم الثاني بمجموعاته الثلاث بمقر الجبلاية في الجزيرة. وقام الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد، بشرح تفصيلي لنظام المسابقة، وكذلك مسابقة القسم الثالث، بالإضافة لتقييم شامل للموسم الماضي.





وحضر ممثلو أندية القسم الثاني بمجموعة الصعيد والقاهرة وبحرى مراسم القرعة الجارية الآن فى مقر الجبلاية بالجزيرة. كان اتحاد الكرة كشف عن قرار جديد بشأن اللاعب المعار إلى أي نادٍ وخوضه المباريات أمام فريقه الاصلي فى الموسم الجديد بالدورى الممتاز.





وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية إنه اعتبارًا من الموسم القادم فى المسابقات المحلية سوف يتم إلغاء بند فى العقود بين الأندية مضمونه اللاعب المعار لا يشارك أمام ناديه الأصلي. أشار إلى أن الجبلاية منحت الحق لأي نادٍ استعار لاعبا الأحقية فى الاستفادة منه في كافة المباريات أمام فريقه الأصلي 25 لاعبًا في القائمة المبدئية للموسم الجديد بالأهلي. يذكر أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمفوض بالأشراف علي قطاع الكرة عقد جلسة مع بيتسو موسيماني المدير الفني شهدت وضع خطوط عريضة لقائمة الفريق في الموسم الجديد.





وجرى الاتفاق علي قيد 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر ابراهيم ورامي ربيعه وايمن أشرف والمغربي بدر بانون وعلي معلول ومحمود وحيد واليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة ووليد سليمان وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وجونيور اجايي ومحمد شريف وناصر ماهر ومروان محسن وصلاح محسن وأحمد رمضان بيكهام. فيما تم تأجيل موقف أحمد الشيخ وصالح جمعة وإليو بادجي وتم الاستقرار على رحيل جيرالدو بشكل نهائي.



