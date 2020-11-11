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أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد معتدل بالقاهرة والصعيد تصاحبه أمطار على السواحل.. والحرارة العظمى 24

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:44 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، الخميس، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد ليلا والرياح معتدلة.


ويكون لطيفا على السواحل الشمالية للبلاد نهارا باردا ليلا يصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناق الشمالية الغربية والرياح معتدلة، تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.


وعلى شمال الصعيد يكون الطقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة.


وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا، الخميس، على القاهرة والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 17، السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 18، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 20، شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 15، جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 16.

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