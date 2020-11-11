مصر للطيران تسير اليوم 38 رحلة جوية لنقل 4 آلاف راكب

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 38 رحلة دولية على مدار اليوم الأربعاء، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، لنقل 4000 راكب.





وقالت مصر للطيران،إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم رحلة واحدة إلى كل من واشنطن، بيروت، بغداد، إربيل، الدمام، لندن، باريس، اسطنبول، امستردام، دبي، روما، نيويورك، ميلانو، جدة، الخرطوم، المدينة المنورة، الرياض، عمان، الشارقة، أبوظبي، و7 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4000 راكب.



