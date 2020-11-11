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أخبار البلد

مصر للطيران تسير اليوم 38 رحلة جوية لنقل 4 آلاف راكب

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:53 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 38 رحلة دولية على مدار اليوم الأربعاء، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها  الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، لنقل 4000 راكب. 

وقالت مصر للطيران،إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم رحلة واحدة إلى كل من واشنطن، بيروت، بغداد، إربيل، الدمام، لندن، باريس، اسطنبول، امستردام، دبي، روما، نيويورك، ميلانو، جدة، الخرطوم، المدينة المنورة، الرياض، عمان، الشارقة، أبوظبي، و7 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4000 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين

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