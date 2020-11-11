برلماني يشيد بدور الحكومة في تقديم الحماية الاجتماعية لطلاب الجامعات

أعلن النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، تأييده لافتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لأول وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية داخل جامعة حلوان، مشيدًا بخطة وزارة التضامن لتوقيع بروتوكولات تعاون مع 27 جامعة حكومية لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى داخل تلك الجامعات.





ووجّه "مسعود" فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي على تصريحاتها التى أكدت فيها أن الوحدة ستقدم برامج وأنشطة الوزارة داخل الجامعة من خلال تقديم الحماية الاجتماعية ومساعدة الطلاب غير القادرين علي سداد المصروفات الدراسية والمدينة الجامعية وكذلك توفير الأجهزة التعويضية والسماعات والكراسي المتحركة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وأن الوحدة ستعمل كذلك علي التمكين الاقتصادي للطلاب من خلال بنك ناصر الاجتماعي الذي سيوفر قروضا للطلاب لعمل دراسات عليا كما سيتم تقديم خدمات استشارية للطلاب متعاطي الادمان لمواجهة الظاهرة بالإضافة إلي تنمية وعي الطلاب من خلال برنامج وعي ورسائله المتعددة.





وأوضحت أن وحدة التضامن الاجتماعي داخل الجامعات ستعزز المشاركة المجتمعية للطلاب، وكذلك تنظيم معارض الأسر المنتجة داخل الجامعات، كما أشاد النائب محمد المسعود بتوقيع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة وجامعة حلوان، من أجل تنفيذ الخطة الخاصة بتطوير العشوائيات وتنمية البيئة والمجتمع، وذلك بمقر الجامعة معرباً عن ثقته التامة فى قدرة جامعة حلوان بقيادة العالم المستنير الدكتور ماجد نجم على تنفيذ هذا البروتوكول، خاصة أن جامعة حلوان لها تجارب رائدة وناجحة فى اقتحام مشكلات العشوائيات وتنمية المجتمعات المحيطة بها.





تجدر الإشارة إلى أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار التزام الدولة بتنفيذ ما تضمنه الدستور الصادر عام 2014 بشأن وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات وإعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين حياة المواطنين والصحة العامة، والاهتمام برعاية محدودي الدخل، فضلًا عن تطوير المناطق العشوائية ذات الخطورة وغير الآمنة، والاهتمام بالأبعاد الاجتماعية لكافة المواطنين ذات الصلة بذلك خاصة غير القادرين لتوفير حياة كريمة لهم.





ويعد هذا البروتوكول بمثابة توثيق لشراكة مجتمعية بين الطرفين محددة المهام والمسئوليات كل في حدود اختصاصه، وذلك تأكيدًا على ما تقتضيه ظروف المجتمع المصري والأهمية البالغة لبناء الإنسان خاصة في المناطق العشوائية لتحقيق الاستدامة وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.





وتلتزم وزارة التضامن بتفعيل التدخلات العاجلة بالمناطق العشوائية المراد التدخل فيها والواقعة في نطاق عمل جامعة حلوان ، بالإضافة إلى العمل على أكثر الأعداد للأسر القاطنة بالمناطق العشوائية المقرر التدخل فيها، وتوجيه القطاعات التابعة للوزارة للمساهمة في توفير الاحتياجات الخاصة بالأسر بهذه المناطق وفق الإمكانات المتاحة للعمل على دعم هذه الأسر ومعاونتها للعيش وفق حياة كريمة، وتكثيف التدخل بمبادرات الوزارة ذات البعد الاجتماعي والبيئي والصحي والاقتصادي لخدمة أهالينا بالمناطق المشار إليها بالبروتوكول.





وتلتزم جامعة حلوان بتحديد المناطق العشوائية المراد التدخل فيها والواقعة في نطاق عمل الجامعة، كما تقوم بحصر الأسر القاطنة بالمنطقة العشوائية المراد التدخل فيها وتصنيفهم وفق عدة مؤشرات (الدخل ومصادره- المستوى التعليمي – الفئات العمرية – النوع – المهارات – الحرف – المطلقات – الأرامل – المهجورات – المرأة المعيلة – الأطفال والشباب الذين لا يزالون يستكملون دراستهم ...الخ)، وحصر احتياجات الأسر بهذه المناطق والبدء الفوري في منطقة كفر العلو محل اهتمام الجامعة، بالإضافة إلى قيام مركز رصد بجامعة حلوان بدراسة المشكلات المجتمعية بالمناطق محل الدراسة،وتقديم وعرض وإتاحة البيانات والمعلومات والتقارير والدراسات الصادرة من المركز والجامعة والمتعلقة بموضوع البروتوكول.