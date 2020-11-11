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منوعات

تويته مسيئة عن كامالا هاريس تدفع بـ مدير تنفيذي سابق في جوجل للاستقالة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:22 م
صدى البلد
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نهى حمدي
أنهت تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الحياة المهنية لـ مدير تنفيذي سابق في Google ورئيس مدرسة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، حيث تقدم باستقالته من منصبه بعد أن أدلت زوجته بتعليقات بذيئة حول كامالا هاريس.

واستقال "جون فينفيرلو" من منصب رئيس منطقة مدرسة "لاس لوميتاس" الابتدائية في مينلو بارك، مشيرًا إلى أنه بحاجة إلى التركيز على عائلته، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

وواوضحت الصحيفة ان الاستقالة ترجع في الحقيقة إلى تغريدة زوجته "ميريديث فيليبس فينفيرلو" والتي كتبت عن نائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس: "كل ما تحتاجه لتكون مؤهلة هو عاهرة سوداء! لا حاجة إلى عقل!".

وحذفت زوجته لاحقًا المنشور والحساب، ولكن فات الأوان حيث حصل الناشطون على لقطات صور من المنشور ، وتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ، مما أثار الغضب ودعوات لاستقالة Venverloh من منصب رئيس مجلس إدارة المدرسة.

وقال "جون فينفيرلو" في البيان "لقد ترشحت للانتخاب بالمدرسة لأكون وصيًا لأنني أهتم بفعل الشيء الصحيح لجميع أطفالنا في منطقتنا"، وأضاف:"ومع ذلك، نظرًا لمنشورات زوجتي على وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي عبرت عن آراء بغيضة لا أتفق معها ، فأنا أعلم أن استمرار خدمتي سيكون بمثابة إلهاء عن العمل الذي يجب القيام به في المنطقة على مدار العامين المتبقيين في فترة ولايتي".

وأصدرت "مهريديث" والتي تعمل في مؤسسة Venverloh Family Trust وعملت سابقًا كقسيس شاب وتطوعت مع Mothers Together في كنيسة مينلو من 2012 إلى 2014 ، اعتذارًا على Facebook يوم الأحد ، وألقت باللوم على التغييرات في أدويتها.

وقالت: "يعرف البعض منكم أنني أعاني من مرض عصبي منهك ، ونتيجة لذلك أتناول أدوية مختلفة".

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