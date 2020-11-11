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اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:06 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020، على انخفاض مؤشر السوق العام 06ر73 نقطة ليبلغ مستوى 45ر5532 نقطة بنسبة هبوط بلغت 30ر1%.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر231 مليون سهم تمت عبر 14726 صفقة نقدية بقيمة 67 مليون دينار كويتي، وانخفض مؤشر السوق الرئيس 3ر17 نقطة ليبلغ مستوى 43ر4340 نقطة بنسبة هبوط بلغت 40ر0% من خلال كمية أسهم بلغت 04ر117 مليون سهم تمت عبر 4552 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 ملايين دينار.

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كما انخفض مؤشر السوق الأول 09ر100 نقطة ليبلغ مستوى 65ر6132 نقطة بنسبة هبوط بلغت 61ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر114 مليون سهم تمت عبر 10174 صفقة بقيمة 6ر57 مليون دينار.

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