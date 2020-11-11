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فن

10 صور لـ عائشة عطية تبرز جمالها بعد حملها بدون زواج

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:09 م
الفنانة التونسية
الفنانة التونسية عائشة عطية
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مريم عزت
اعلنت الفنانة التونسية عائشة عطية ، عن حملها بدون زوج خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "، ونشرت عائشة عطية صورة لها وهى بالشهر الرابع .

وكتبت عائشة عطية :" اليوم أنا قررت نعلن على الحمل متاعي، خارج نطاق الزواج. أنا في الشهر الرابع.. حكايتي ماهيش بعيدة على حكايات قبلي، و انشاء الله عندي طرف أمل متصيرش بعدي ،  أنا حبيت راجل وعدني بالزواج، و عشنا قصة حب من طرفي أنا، و حبلت منو أما مشا و خلاني... محبنيش... و منعرش بش يستعرف ببنتي و الا لا " 



وأضافت عائشة عطية: " بالقانون أكيد بش إكون بوها. أما قدام الناس؟؟؟ و قدام عايلتي في مجتمع لا يرحم، لا بش يرحمني و لا بش يرحم بنتي.


وتابعت: أنا قادرة اليوم نعيشها، و كان جيت منجمش؟؟؟ إلي عملتو أنا غالط. أما متحكموش عليا، و الا على طفلة اغتصبوها و الا على صغير جا في "الحرام " كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر.


وأطلقت عائشة عطية على ابنتها اسم " مايا "، مضيفة: " منعرش شنوا مصيرها... أما انت كمرا خلي مصيرك خير مني... حب، أما استحفظ على روحك، عيش أما أعرف حدودك، مترميش روحك، أمان متعيشش القلق إلي أنا نعيش فيه كل يوم و مخبيتو." 


10 صور لـ عائشة عطية تبرز جمالها بعد حملها بدون زواج
10 صور لـ عائشة عطية تبرز جمالها بعد حملها بدون زواج
10 صور لـ عائشة عطية تبرز جمالها بعد حملها بدون زواج
10 صور لـ عائشة عطية تبرز جمالها بعد حملها بدون زواج
10 صور لـ عائشة عطية تبرز جمالها بعد حملها بدون زواج
10 صور لـ عائشة عطية تبرز جمالها بعد حملها بدون زواج
10 صور لـ عائشة عطية تبرز جمالها بعد حملها بدون زواج
10 صور لـ عائشة عطية تبرز جمالها بعد حملها بدون زواج
10 صور لـ عائشة عطية تبرز جمالها بعد حملها بدون زواج
10 صور لـ عائشة عطية تبرز جمالها بعد حملها بدون زواج

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