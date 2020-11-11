10 صور لـ عائشة عطية تبرز جمالها بعد حملها بدون زواج

صورة لها وهى بالشهر الرابع .

وكتبت عائشة عطية :" اليوم أنا قررت نعلن على الحمل متاعي، خارج نطاق الزواج. أنا في الشهر الرابع.. حكايتي ماهيش بعيدة على حكايات قبلي، و انشاء الله عندي طرف أمل متصيرش بعدي ، أنا حبيت راجل وعدني بالزواج، و عشنا قصة حب من طرفي أنا، و حبلت منو أما مشا و خلاني... محبنيش... و منعرش بش يستعرف ببنتي و الا لا "





وأضافت عائشة عطية: " بالقانون أكيد بش إكون بوها. أما قدام الناس؟؟؟ و قدام عايلتي في مجتمع لا يرحم، لا بش يرحمني و لا بش يرحم بنتي.









وتابعت: أنا قادرة اليوم نعيشها، و كان جيت منجمش؟؟؟ إلي عملتو أنا غالط. أما متحكموش عليا، و الا على طفلة اغتصبوها و الا على صغير جا في "الحرام " كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر.







