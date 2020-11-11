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رئيس وزراء اليونان: مصر حليف كبير لأوروبا وليس فقط في العالم العربي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:07 م
رئيس وزراء اليونان
رئيس وزراء اليونان
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هاجر إبراهيم
قال رئيس وزراء اليونان، إنه يجب على تركيا ان تبتعد عن التحديات وتحترم الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أنه حينما تتخلي عن العدوانية وتعود إلى دول الجوار حينها يمكن أن تعود إلى تلك الدول وتقدم مزايا لشعبها.

وأضاف وزير الخارجية اليوناني، خلال المؤتمر الصحفي، الأربعاء، أنه من خلال القمة المصرية اليونانية اليوم تم التحدث عن العديد من المبادرات، موضحا أن اليونان تأكد أنها ستبقى دولة داعمة من أجل تعميق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتابع أن مصر تعتبر حليف كبير لأوروبا، وليس فقط في العالم العربي، ولكن على الصعيد الأفريقي، مؤكدا أن اليونان تعرف دور مصر في إيقاف الهجرة غير الشرعية من اليونان وإفريقيا وتحقيق السلام فى ليبيا.

وأشار إلى أنه يجب انسحاب كل القوات الأجنبية في ليبيا، حيث ان اليونان مستعدة لتقديم المساعدة، كما نها تهتم بالدور القيادي لمصر.

ويجري اليوم في العاصمة اليونانية أثينا جلسة مباحثات معمقة على مستوى القمة مع رئيس الوزراء اليوناني لبحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وقال  المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن زيارة الرئيس السيسي إلى اليونان تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى المستوى الثلاثي مع قبرص، حيث من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، التبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في شتى أنحاء الجمهورية.

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