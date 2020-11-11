رئيس وزراء اليونان: مصر حليف كبير لأوروبا وليس فقط في العالم العربي

قال رئيس وزراء اليونان، إنه يجب على تركيا ان تبتعد عن التحديات وتحترم الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أنه حينما تتخلي عن العدوانية وتعود إلى دول الجوار حينها يمكن أن تعود إلى تلك الدول وتقدم مزايا لشعبها.





وأضاف وزير الخارجية اليوناني، خلال المؤتمر الصحفي، الأربعاء، أنه من خلال القمة المصرية اليونانية اليوم تم التحدث عن العديد من المبادرات، موضحا أن اليونان تأكد أنها ستبقى دولة داعمة من أجل تعميق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.





وتابع أن مصر تعتبر حليف كبير لأوروبا، وليس فقط في العالم العربي، ولكن على الصعيد الأفريقي، مؤكدا أن اليونان تعرف دور مصر في إيقاف الهجرة غير الشرعية من اليونان وإفريقيا وتحقيق السلام فى ليبيا.





وأشار إلى أنه يجب انسحاب كل القوات الأجنبية في ليبيا، حيث ان اليونان مستعدة لتقديم المساعدة، كما نها تهتم بالدور القيادي لمصر.



