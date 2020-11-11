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رئيس الوزراء اليوناني: نرحب بعودة أمريكا إلى دورها الرئيسي.. فيديو

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:21 م
الرئيس اليونانى
الرئيس اليونانى
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ياسمين القصاص
قال رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتثوتاكيس، إن الرئيس بايدن سوف يساهم فى إشاعة السلام فى هذه المنطقة الحساسة من اليونان، التى يعرفها جيدا يتابعنا منذ سنوات، إضافة إلى أن اليونان ترحب بعودة أمريكا إلى دورها الرئيسي كعامل رئيسي فى الاستقرار والامن

وأضاف رئيس الوزراء اليونانى، خلال المؤتمر الصحفى مع الرئيس السيسى، أن العلاقات بين مصر واليونان ترحب بمساهمة أمريكا فى الشرق الأوسط، وأن البلدين قد أعطوا مثالا للتعاون الدولى فى هذه المنطقة، منوها إلى أن الاتفاقية الأخيرة التى عقدت فى 6 أغسطس قامت على التحديد الجزئى للحدود البحرية للبلدين، مع عزمهم على استمرار هذه المشاورات حتى تتوسع هذه الاتفاقية  حيث يكون تطور كبير فى هذه المناقشة الثنائية بين البلدين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس إلى اليونان تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى المستوى الثلاثي مع قبرص، حيث من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في جميع أنحاء الجمهورية.


وحول هذا الأمر، أكد عدد من اعضاء مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه رئاسة الجمهورية أصبح العالم أجمع يفتح أبوابه لمصر اقتصاديا وسياسيا، والزيارات الأخيرة خير دليل على ذلك من ضمنها زيارة اليونان الأخيرة التى تتيح فرصة لفتح مجالات متعددة بين مصر واليونان للتعاون

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