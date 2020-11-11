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محافظات

منح السفن السياحية العابرة لقناة السويس تخفيضات 50%.. تفاصيل

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:48 م
صدى البلد
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انجي هيبة

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الأربعاء، وفدًا رفيع المستوى من وزارة السياحة والآثار برئاسة الدكتورة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، وبرفقتها الأستاذة سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.


حضر اللقاء لفيف من ممثلي الغرف السياحية وشركات السياحية ووكالات السفر، ومن هيئة قناة السويس المهندس جمال أبو الخير مدير إدارة التخطيط والبحوث، ومجموعة من الباحثين بالوحدة الاقتصادية بالهيئة.


يأتي اللقاء في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس، ووزارة السياحة والآثار ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من سفن الركاب العابرة لقناة السويس بمنحها حوافز من شأنها تشجيع السياحة البحرية المصرية

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وأكد الفريق ربيع على استعداد الهيئة الدائم لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات التي تهدف إلى تشجيع السفن السياحية للتوقف في الموانيء المصرية المطلة على ساحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، لافتًا في هذا الصدد إلى قيام الهيئة بموجب منشور ملاحي بمنح السفن السياحية العابرة للقناة تخفيضات تصل نسبتها إلى نحو 50% من رسوم العبور بشرط توقف السفينة مالايقل عن ٤٨ ساعة في مينائين على الأقل من الموانيء المصرية.


وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس تستهدف وضع عدد من المزارات السياحية التراثية التابعة للهيئة على الخريطة السياحية المصرية وأبرزها المتحف العالمي للقناة المقرر افتتاحه خلال العام المقبل بمشيئة الله، وكل من كنيسة أجاث ومبنى القبة ببورسعيد، مشيرًا إلى  قيام الهيئة باتخاذ خطوات جدية نحو إقامة جداريات على جانبي القناة تسرد تاريخ القناة وتوضح المراحل التاريخية المختلفة بما يمثل قيمة جمالية خلال الإبحار بقناة السويس.


وشدد رئيس الهيئة على أهمية اللقاء للوقوف على الوضع الحالي ودراسة التحديات والإجراءات اللازمة و بحث سبل التنسيق والتعاون المستقبلي وإمكانية فتح قنوات اتصال مباشر مع مشغلي وملاك السفن السياحية لتحديد الأطر العامة على أن يليها عقد لقاءات موسعة تضم الجهات المعنية الأخرى مثل وزارة الداخلية ووزارة الصحة وغيرها.


من جانبها، أعربت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار عن تقديرها للتسهيلات التي تقدمها هيئة قناة السويس لتشجيع السياحة البحرية وهو ما يتماشى مع الجهود المبذولة من قبل وزارة السياحة حيث تتبنى برنامج مخصص للتعريف بمصر من خلال الموانيء البحرية.

خلال اللقاء، استعرضت مجموعة العمل البحثية بالوحدة الاقتصادية للهيئة المؤشرات المتعلقة بنمو حركة بناء السفن السياحية  التي تتسع ل٦ آلاف راكب، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الإحصائيات الخاصة بعبور السفن السياحية لقناة السويس خلال السنوات الماضية، علاوة على شرح الخدمات التي قدمتها الهيئة للسفن السياحية خلال ذروة أزمة فيروس كورونا المستجد ومنها تجربة الإرشاد عن بعد للسفينة السياحية COASTA DIADEMA"

شمل برنامج الزيارة، القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة تلاها زيارة المتحف العالمي لقناة السويس


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