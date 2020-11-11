انتهاء المؤتمر الصحفي بين الرئيس السيسي مع رئيس وزراء اليونان





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس إلى اليونان تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى المستوى الثلاثي مع قبرص، حيث من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني.









وأضاف: "وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في جميع أنحاء الجمهورية".









وحول هذا الأمر، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه رئاسة الجمهورية أصبح العالم أجمع يفتح أبوابه لمصر اقتصاديا وسياسيا، والزيارات الأخيرة خير دليل على ذلك من ضمنها زيارة اليونان الأخيرة التى تتيح فرصة لفتح مجالات متعددة بين مصر واليونان للتعاون.

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، المؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد ان انهى كلمته وشكره على حفاوة الترحيب.