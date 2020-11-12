برلماني: الحكومة التزمت بالشفافية وعدم التدخل في انتخابات مجلس النواب

قال النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الحكومة التزمت بالشفافية، وعدم التدخل في انتخابات مجلس النواب، مؤكدا مدى نزاهتها في التعامل مع العملية الانتخابية.





وأشار "مرشد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى الالتزام الشديد من جانب الشرطة والقضاء فى العملية الانتخابية، حيث اتسم أداؤهما بالحيادية.





وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن مشاركة الناخبين فى هذه الانتخابات كانت متوسطة لعدد من الأسباب أهمها تخوف المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، إضافةً إلى ضعف إقبال الناخبين على انتخابات مجلس الشيوخ؛ مما أشعرهم بالإحباط واليأس.





وتابع "لو كانت الانتخابات أجريت في ظروف غير انتشار فيروس كورونا لكانت نسبة مشاركة الناخبين أكبر"، منوهًا بأن نسبة إقبال الناخبين على الانتخابات فى المناطق الريفية أكبر من الحضر.





وكانت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، انتهت الأحد الماضى، وذلك بعد استمرارها 5 أيام متواصلة، ثلاثة منها في الخارج 4 و5 و6 نوفمبر، ويومان في الداخل 7 و8 نوفمبر، وفي انتظار فرز أصوات الناخبين وإعلان نتائج اللجان الأولية والنتيجة النهائية.





أجريت عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.