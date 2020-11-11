AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أشرف صبحي يحتوي أزمة أبو القاسم.. ورئيس اتحاد السلاح يشكر الوزير

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:11 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
في تحرك سريع ، أنهى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أزمة سفر نجمنا الأولمبي علاء أبو القاسم بطل العالم في السلاح ، وقراره الاحتراف بالخارج ، واستقبل اللاعب في مكتبه بحضور عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح وعضو اللجنة الأولمبية، لتذليل أي نوع من العقبات والمشكلات في سبيل تركيز اللاعب الكامل في تحقيق هدف العودة لمنصات التتويج الأولمبية.


واستمع الوزير إلى كل ما ورد على لسان البطل الأولمبي من ملفات ومشكلات وعد بحلها ، وتذليل العقبات في سبيل توفير المناخ المناسب لتدريبات واستعدادات البطل الأولمبي ، وبالتنسيق بين الاتحاد واللجنة الأولمبية ، في إطار دور الوزارة المستمر في متابعة أبطالنا والتدخل السريع لاحتواء أي نوع من المشاكل حال ظهورها . 


ومن جانبه أكد  رئيس الاتحاد المصرى للسلاح عبدالمنعم الحسيني لوزير الرياضة أن الاتحاد حريص على تقديم كافة انواع الدعم الفني للاعب بما يضمن المحافظة علي مستواه خلال الفترة الراهنة، في ظل توقف النشاط الدولي وصعوبة السفر للخارج ، ووجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دوره الكبير في احتواء مشاكل اللاعب ، ووعد بقيام الاتحاد بدوره كاملا في سبيل تحقيق هدف الوزارة المتمثل في تهيئة المناخ المناسب لإعداد أبطالنا الرياضيين في كل المجالات .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطالب بمنع أعضاء اللجنة المؤقتة للأثقال بالترشح في الانتخابات

وزيرالشباب: قرارات الإيقاف تتعلق بالشق الرياضي في الأندية.. فيديو

وزير الرياضة يكرم منتخب مصر لرفع الأثقال للمكفوفين

وزير الرياضة يتدخل لإنهاء أزمة لاعب إنبي السابق

الحلم الكبير.. عمرو الجنايني يوجه رسالة لـ المنتخب الأولمبي

ترشيحاتنا

انقلاب مقطورة محملة بـ 55 ألف لتر سولار بطريق غارب – الغردقة

كبرت ماشاء الله.. شاهد كيف تغيرت ملامح مكة محمد صلاح في حفل زفاف عمها

فضيحة فحص المسافرات بمطار حمد.. تحذير شديد اللهجة من أستراليا لـ قطر

الأرصاد: طقس الغد معتدل بالقاهرة والصعيد تصاحبه أمطار على السواحل.. والحرارة العظمى 24

فيديوجراف.. معلومات مهمة عن عدوى مارسا البكتيرية

شاهد.. الظهور الأول لـ شقيقة محمد صلاح في حفل الزفاف بالإسماعيلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أول نظام قيادة ذاتية للسيارات بأيد مصرية.. صور

بشاحن خارق.. تعرف على مواصفات سلسلة أوبو القادمة Reno5 5G

انقلاب مقطورة محملة بـ 55 ألف لتر سولار بطريق غارب – الغردقة