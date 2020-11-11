يعاونها ابنها المعاق.. سيدة تتزعم شبكة دعارة في الوراق

كشفت مباحث الجيزة عن شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب تديرها سيدة ونجلها المعاق في الوراق.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا بتمكن ضباط مباحث الوراق من ضبط شبكة دعارة مكونة من ٣ سيدات و ٤ رجال بينهم معاق، وتبين ادارة الشبكة للأعمال المنافية للآداب داخل شقة بدائرة قسم شرطة الوراق وتدير أعمالها في استقطاب راغبي المتعة الحرام .

وأشارت التحريات برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للآداب والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بقيام سيدة ونجلها المعاق تشكيل شبكة منافية للآداب بمعاونة ساقطتين كما تبين أن المتهمين استأجروا شقة بمنطقة الوراق لممارسة نشاطهم.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة من مباحث القسم الشقة وألقت القبض علي ٣ سيدات و٤ رجال وعثر بحوزتهم على هواتف محمولة ومبلغ مالي حصيلة نشاطهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

