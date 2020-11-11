AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس وزراء اليونان: وقعنا اتفاقيتين مع مصر للسلام وتعيين الحدود البحرية "فيديو"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:22 م
رئيس الوزراء اليونانى
رئيس الوزراء اليونانى
Advertisements
ياسمين القصاص
قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتثوتاكيس، إن العلاقات بين مصر واليونان ترحب بمساهمة أمريكا في الشرق الأوسط، وأن البلدين قد أعطوا مثالا للتعاون الدولي في هذه المنطقة، منوها بأن الاتفاقية الثنائية للتعاون والسلام في المنطقة التي عقدت في 6 أغسطس، وقامت على التحديد الجزئي للحدود البحرية للبلدين، مع عزمهما على استمرار هذه المشاورات حتى تتوسع هذه الاتفاقية، حيث يكون تطورًا كبيرًا في هذه المناقشة الثنائية بين البلدين. 

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني، خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس السيسي، أن الرئيس جو بايدن سوف يساهم في إشاعة السلام في هذه المنطقة الحسّاسة من اليونان، التي يعرفها جيدًا يتابعنا منذ سنوات، إضافةً إلى أن اليونان ترحب بعودة أمريكا إلى دورها الرئيسي كعامل رئيسي في الاستقرار والأمن. 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس إلى اليونان تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى المستوى الثلاثي مع قبرص، حيث من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في جميع أنحاء الجمهورية.


وحول هذا الأمر، أكّد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه رئاسة الجمهورية أصبح العالم أجمع يفتح أبوابه لمصر اقتصاديًا وسياسيًا، والزيارات الأخيرة خير دليل على ذلك من ضمنها زيارة اليونان الأخيرة التي تتيح فرصة لفتح مجالات متعددة بين مصر واليونان للتعاون.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يعرب عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر

خارجية النواب تعدد فوائد زيارة الرئيس السيسي لليونان

الرئيس السيسي في زيارة رسمية لليونان.. برلمانيون: تساهم في توفير وظائف جديدة واستثمارات مختلفة وتعزيز العلاقات

الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول بأثينا

استعراض حرس الشرف أمام القصر الجمهورى فور وصول الرئيس السيسى

صورة تذكارية بين الرئيس السيسي ورئيسة اليونان

ترشيحاتنا

الزوج السفاح.. طلبت الطلاق فطعنها بالسكين أمام أعين ابنتهما

بعد إعلان حملها بدون زواج.. تعرف على عمر التونسية عائشة عطية

شاهد.. الظهور الأول لـ شقيقة محمد صلاح في حفل الزفاف بالإسماعيلية

والنبى يا عسل ما فايقالك.. أشهر سائقة على السوشيال ميديا تكشف تفاصيل أخرى من حياتها

السيسي من اليونان: توافقنا على ضرورة محاسبة الدول التي توفر الملاذ الأمن والمنصات الإعلامية للإرهاب

10 صور لـ عائشة عطية تبرز جمالها بعد حملها بدون زواج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أول نظام قيادة ذاتية للسيارات بأيد مصرية.. صور

بشاحن خارق.. تعرف على مواصفات سلسلة أوبو القادمة Reno5 5G

انقلاب مقطورة محملة بـ 55 ألف لتر سولار بطريق غارب – الغردقة