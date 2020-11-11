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أخبار العالم

بوتين : مركز محصن جديد للتحكم بالترسانة النووية الروسية قريبًا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:26 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أ ش أ
 أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، قرب الانتهاء من إنشاء مركز جديد يحظى بالحماية الاستثنائية للتحكم بالترسانة النووية الاستراتيجية الروسية. 

وأكد الرئيس الروسي، خلال كلمته في اجتماع مع قادة وزارة الدفاع والهيئات الفدرالية والمجمع الصناعي العسكري، ضرورة ضمان استمرارية النظم الخاصة بالتحكم في الأسلحة النووية الاستراتيجية .. مشيرًا إلى أن الكثير جدًا يتوقف على قدرة هذه النظم على مواصلة العمل في ظروف الحرب.

وتابع بوتين قائلا: " لقد تم إبلاغي بأن أعمال بناء مركز إدارة جديد للتحكم بالقوات النووية الاستراتيجية يحظى بالحماية المطلقة دخلت المراحل النهائية تقريبا، وسيكون ذات كفاءة عالية.

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