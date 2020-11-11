الإنتاج الحربى تعرض على محافظ الدقهلية مشروعا لإنتاج الكهرباء من القمامة

ا لتقى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، اليوم الأربعاء، بوفد وزارة الإنتاج الحربى، والذى ضم اللواء منير هلال، والدكتور كريم عمارة، والمهندس أحمد سمير، وذلك بحضور المهندس عبده محمدين، مدير عام إدارة المخلفات الصلبة، والدكتورة هدير فريد، عضو إدارة المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة.





ناقش الاجتماع العرض المقدم من الهيئة القومية للإنتاج الحربى بشأن تنفيذ مشروعات تكنولوجية متطورة بمشاركة ألمانية هولندية، وذلك بالتعاون مع وزارات البيئة والتنمية المحلية، ويستهدف المشروع المقدم الاستفادة من المخلفات البلدية بالمحافظات و تحويلها إلى طاقة كهربائية يتم ربطها على شبكات الكهرباء للاستفادة منها، مما يساهم فى توفير استثمارات كبيرة على الدولة فى مجال الكهرباء، ويساهم أيضا فى توفير بيئة نظيفة صحية وآمنة للمواطنين.









وأوضح ممثلو وزارة الإنتاج الحربى أن المشروع الذي يمكن تنفيذه يتم من خلال حق الانتفاع لمدة 25 عاما، ويحتاج إلى مساحة 10 أفدنة لإقامته وتقدر تكلفة إنشائه بـ 90 مليون جنيه، وتبلغ قيمة رأس مال الشركات العاملة فى المشروع ما قيمته 110 ملايين دولار، ويمكن من خلاله توليد 23 ميجا وات كهرباء من خلال 500 طن قمامة يوميا، ويستغرق إنشاؤه 24 شهرا.









وأكد المحافظ ترحيبه بمساهمة وزارة الإنتاج الحربى ممثلة في الهيئة القومية بالوزارة على جهودها المتواصلة والمشاركة الفعالة فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية وحضارية لمحافظة الدقهلية، وكلف مدير عام إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بمراجعة الدراسة المقدمة حول المشروع والتجهيز لكل المعلومات والبيانات التى تطلبها الهيئة.









كما أكد تقديم جميع أوجه الدعم ليخرج هذا المشروع إلى النور بعد الحصول على جميع الموافقات والسير فى الإجراءات المطلوبة بالتعاون مع الوزارات المعنية.