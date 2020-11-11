زراعة الوادي الجديد: تحديد مناطق الحقول الإرشادية لمحصول القمح

قال الدكتور صلاح جميل، مدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية با الوادي الجديد : إنه تم اختيار الحقول الإرشادية لمحصول القمح بقرية الخرطوم بمركز الخارجة، وذلك فى إطار إختيار المناطق المختلفة التى تصلح لزراعة حقول إرشادية بها تحت إشراف البحوث الزراعية ، والتي بدورها توفر التقاوى والمتابعة لضمان زراعة افضل الأصناف الجيدة من القمح التى تحقق عوائد اقتصادية وكمية مرتفعة من القمح وتتناسب مع طبيعة وجودة التربة.





وقال جميل: إن اختيار الحقول يتم من خلال الأساتذة والباحثين بقسم القمح بمحطة البحوث الزراعية بالخارجة، وبالتعاون مع مديرية الزراعة ، ان تكون الحقول الإرشادية قريبة من الطرق الرئيسية، وان يكون الموقع جيد ويتميز بسهولة الوصول اليه من قبل المزارعين والمرشدين والباحثين الزراعيين.

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واضاف: ان هذه الحقول لابد وان يكون لها مصدر ري دائم ومستمر، وان يكون المزارع علي استجابة كبيرة من التوصيات الفنية التي يوصي بها للمحصول وتنفيذ إرشادات الباحثين ومهندسي الإرشاد، وان يكون المزارع قابل لتطبيق التوصيات الفنية للزراعات النظيفة التي لا تعتمد علي التسميد الأزوتي سواء يوريا اونترات، وان يوجد اكبر عدد من مزارعي نفس المحصول بنفس المنطقة .





من جانب اخر وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بزراعة سور شجرى من أشجار الماهوجنى يحيط بحديقة 30 يونيو و مجمع المصالح الحكومية المميكن الجارى إنشاءه بمدينة الخارجة، جاء ذلك خلال جولته صباح اليوم لتفقد عدد من المشروعات بمدينة الخارجة ترافقه حنان مجدى نائب المحافظ و سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد.





وأوضح الزملوط أن المرحلة الأولى تشمل زراعة 1600 شجرة لتوفير الظل وإضفاء مظهر جمالى وتحقيق عائد اقتصادى مرتفع مستقبلا من خلال إستغلالها فى إنتاج الأخشاب عالية الجودة موجهاَ بسرعة الإنتهاء من تنسيق المسطحات الخضراء الموجودة داخل الحديقة وإستغلال مياه البحيرة الصناعية وإعادة تدويرها فى رى هذه المسطحات.



