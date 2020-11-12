ربنا يجعل يوم ولادي قبلي عشان ميتبهدلوش.. روحية إلى بر الأمان بأولادها المعاقين ذهنيا

الحاجة روحية محروس عبد الرحمن، سيدة في العقد السادس من عمرها، رسم الأسى على وجهها ملامح التعب والشقاء.





تروي الحاجة روحية لـ "صدى البلد" ما عاشته من معاناة، بعد أن تخلى عنها زوجها وتركها في بداية الطريق إلى مصير مجهول، جعلها تقف صامدة لتكون الأب والأم لأبنائها الثلاثة الذي يعانون الإعاقة الذهنية.







تعيش روحية في منزل متواضع من الطوب اللبن بقرية بمحافظة المنوفية، تضم بين أحضانها أبنائها الثلاثة "علي وأحمد وسامي" راضية بما قسمه الله لها ولا يهمها سوى أن يأتي المساء وتغلق بابها في ستر وأمان.









تروي الحاجة روحية قصتها لـ "صدى البلد" قائلة: "رزقني الله بنعمة كبيرة وهم أبنائي الثلاثة المعاقون، ولما جبت العيال دي أبوهم سابنا مفيش سبب، هو مشي لوحده ودورت عليه كتير عشان يرجع لنا ولكن رفض بشدة ومعرفش عنه حاجة من سنين".









وأضافت: " حياتى اليومية أستيقظ من النوم لأداء صلاة الفجر يوميا حتى يستيقظ أبنائى من النوم، فأصطحبهم معي لشراء الطعام، وأتابعهم لأن إذا خرج واحد منهم لا يعرف أن يعود إلى البيت، بالإضافة إلى غسيل ملابسهم، وإعداد الطعام لهم، ربنا مديني الصحة عشانهم ومبسوطة بخدمتهم".





تتراوح أعمار سامي وسالم وعلي بين أربعين إلى سبعة وعشرين عامًا، وتزوّجت روحية في سن السابعة عشرة، تتكفّل بمسئوليّاتهم على أكمل وجه ولا تكل ولا تمل من رعايتهم والسهر على خدمتهم.





بعدما يزيد على الأربعين عامًا، تشعر روحية بتمام الرضا عن ما اختاره لها ربها، وتقول «مش زعلانة إن ربنا خلى ولادي كده، أنا خلاص اتعودت عليهم كده، غلابة وطيبين ومش عارفين حاجة، بيونسوني وراضية بيهم".







وتضيف: "ربنا يجعل يومهم قبل يومي علشان ميتبهدلوش"، بهذه الكلمات انطلق لسان الأم "روحية" باكيًا، مؤكدة أنها تخاف على أبنائها بعد وفاتها، حيث لا يوجد من يرعاهم من بعدها.









أكدت روحية أنها لا تريد شيئًا من أحد، وأن كل ما يشغلها هو خوفها على أبنائها بعد موتها، إلا أنها عبرت عن رغبتها في زيارة بيت الله الحرام، ولكنها قالت حتى إذا أُتيحت لها فرصة لذلك، فكيف لها أن تترك أبناءها دون وجود من يرعاهم.









اختتمت الحاجة روحية حديثها بمناشدة وزارة الأوقاف توفير سقف نظيف وآمن لهم، واستغلال الأمتار المهملة داخل سور بيتها التي كانت دورات مياه للمسجد من قبل، ولكن بعد تحديثه اليوم أصبحت مغلقة وتشكل خطر كبيرا على أولادها.



