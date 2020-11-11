د. كمال الدسوقي يكتب: الفيروس والغباء

مقال مهم لأحد أصدقائي وجدت فيه ضالتى وطريقى واجابات كثيرة لما يجوب بخاطر ناس كتير .. نبيل إسكندر شكرا كتير.





هل كل زعماء العالم اغبياء؟. ومش شايفين السبب الحقيقى لوجود الفيروس؟. هقول تانى الفيروس مش هيمشى غير لما اسلوبنا فى نهب وقتل الارض يتغير. نوقف المبيدات والكيماويات حالا ونوقف قتل الغابات ونرمي على الأغذية المصنعة والصودا وال فيب والسجاير فى الزبالة وناكل اكل حيى مزروع بطرق حيوية ونرجع التوازن للمحيطات ونخفض الكربون ونبطل نحرث الأراضى نحافظ على مصادر المياه نوقف تصنيع السلاح والحروب يا جيوش بلا عقول ولا ضمائر . عشان ولادنا واحفادنا كفايه جشع وتقدم . (اما ان نعود للحياة البدائية او نفقد الحياه للابد) لازم نتحرك وبسرعه معدل الاختلال عدى كل المؤشرات والدليل الفيروس. الحل فى اعاده التوازن الطبيعى.