الزراعة: مركز بحوث الصحراء يكرم الباحثين الفائزين بجوائز النشر العلمي الدولي

قام الدكتور عبدالله زغلول، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، بتكريم الباحثين الفائزين بجوائز النشر العلمي الدولي للدفعة الثانية في عام 2020 وعددهم 30 باحثا، وذلك في حضور رؤساء الشعب.





وذلك في إطار تشجيع السادة الباحثين ومعاونيهم بمركز بحوث الصحراء علي الاهتمام بنشر بحوثهم في الدوريات العلمية العالمية ذات السمعة العالية وتشجيعا للمتميزين مما يعزز من مكانة وتصنيف المركز.





وقد أكد زغلول أن المركز حريص على تقديم الدعم الكامل لتعزيز النشر الدولي، ولديه رؤية تتعلق بضرورة إستثمار الأبحاث الدولية ذات الطبيعة التطبيقية في معالجة قضايا تتعلق بإستدامة الإنتاج الزراعي في المناطق الصحراوية، كذلك نوه على ان هناك نهضة بحثية بالمركز في اخر ثلاث سنوات تتمثل في الزيادة الملحوظة للأبحاث الدولية المنشورة في مجلات معترف بها في سكوبس وغيرها من هيئات إعتماد المجلات الدولية.



