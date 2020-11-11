تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. اجتماع مهم لممثلي قبائل شمال سيناء

قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، إنه تم بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إجراء حوار مجتمعي مع المواطنين من أهالي شمال سيناء، وذلك لضمان أكبر استفادة من التجمعات التنموية بسيناء، حيث تم عقد اجتماع مع عدد من مشايخ وعواقل مركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم لتحقيق أكبر استفادة من تلك التجمعات، مع استفادة أكبر عدد من المواطنين منها.







وأضاف المحافظ خلال لقائه بمشايخ وعواقل وسط سيناء، بحضور هشام الخولى، نائب المحافظ، وأسامة أحمد محمد، رئيس مركز ومدينة الحسنة، وسليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل، ودعاء محمد على، مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة، وسالم العكش، عضو مجلس الشيوخ، وبعض القيادات المعنية، أن تعليمات رئيس الجمهورية أن تكون التجمعات التنموية للبدو من أبناء سيناء، خاصة وسط سيناء.







وأشار إلى افتتاح الرئيس لـ٣ تجمعات من إجمالي عدد التجمعات التنموية المتكاملة التي تبلغ 18 تجمعًا تنمويًا، منها 11 تجمعا في شمال سيناء و7 تجمعات في جنوب سيناء، وأن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية، حيث يضم أراضي زراعية مجهزة، ومنزلا، وديوان، ومسجدا، ومدرسة تعليم أساسي، وساحة رياضية، ومرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية.







وأكد المحافظ أن توجيهات الرئيس بأن تكون التجمعات التنموية لبدو سيناء وتوسيع الاستفادة منها، حيث يحصل كل فرد على منزل على مساحة 175 مترا مربعا، منها 120 مترًا مربعًا مسقوفًا، والباقي فضاء لاستغلاله في أي أنشطة إضافية، ومساحة 5 أفدنة.







ولفت إلى أن تمويل إنشاء التجمعات التنموية بقرض من الصندوق السعودي بفائدة بسيطة، حيث تم إنشاء التجمعات التنموية وجامعة الملك سلمان وتجمع الصيادين السكنى بقرية اغزيوان على بحيرة البردويل من القرض السعودي.







واستمع إلى آراء مشايخ وعواقل القبائل بوسط سيناء حول كيفية تحقيق الاستفادة من مشروع التجمعات التنموية، مؤكدا عرض مطالب المشايخ على الرئيس.









من جانبهم، طالب مشايخ القبائل بتخفيض قيمة المقدمات من ١٠٪ إلى ٥٪ من إجمالي قيمة المنازل والأرض الزراعية والتي تبلغ ١.٢ مليون جنيه، ومد فترة السماح، وكذا مد فترة سداد الأقساط من ٢٠ عامًا إلى ٣٠ عاما، وتخصيص نسبة من التجمعات التنموية لأبناء المحافظات الأخرى لتبادل الخبرات في مجال الزراعة.







