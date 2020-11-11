النائب أحمد حلمى الشريف: أسوان مؤهلة لتكون أكبر مركز للتجارة المصرية - الإفريقية





وجه النائب أحمد حلمى الشريف عضو مجلس النواب التحية والتقدير للواء اشرف عطية محافظ أسوان على جهوده الكبيرة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الانجاز مشروعات التطوير داخل محافظة أسوان باعتبارها عاصمة للشباب والثقافة الأفريقية وإحداث نقلة نوعية وتطوير فى كافة المدن بالمحافظة وكانت البداية من مدينة أسوان وتحديدًا فى الأماكن الحيوية الأكثر أهمية للسائح وللمواطن الأسوانى أيضًا.





وأشاد " الشريف " فى بيان له اصدره اليوم بتصريحات اللواء أشرف عطية التى أكد فيها أن أعمال التطوير الجارية من المقرر الانتهاء منها مع نهاية العام الحالى 2020 وأن نسبة التنفيذ فيها وصلت 77 % ونسابق الزمن لتصبح هذه المشروعات جاهزة للافتتاح بالتزامن مع احتفالات عيد أسوان القومى فى شهر يناير المقبل وأنه تم الاستعانة بخبراء فى وزارة السياحة والآثار ومن المختصين فى مجالات أخرى، ففى ميدان المحطة روعى فى الطريق أن يكون مناسب للطابع والشكل الأسوانى للحفاظ على الهوية البصرية التى تؤكد للسائح أنه بمجرد نزوله من محطة القطار يعلم أنه فى أسوان اضافة الى تأكيد محافظ اسوان أنه مخطط لأن تضم بلازا درة النيل في وسطها النصب التذكارى للشهداء مدون عليها أسمائهم ، كما سيتم وضع 4 تماثيل للزعماء ورؤساء مصر السابقين جمال عبد الناصر وأنور السادات ، بجانب أبناء أسوان العظام المشير محمد حسين طنطاوى ، واللواء محمد صالح حرب باشا القائد العام رقم 37 للقوات المسلحة المصرية علاوة على النوافير والبوابات والأعمدة الديكورية والبرجولات والأرضيات ، ودورات المياه العمومية الحضارية.





وتوقع النائب أحمد حلمى الشريف ان تكون محافظة أسوان واحدة من اهم محافظات الصعيد الجاذبة للسياحة العربية والافريقية والعالمية خلال الفترة القادمة خاصة انها تمتلك جميع المقومات السياحية والاثرية والثقافة ، مؤكدا ان أسوان مؤهلة لتكون أكبر مركز للتجارة المصرية - الافريقية لمختلف المنتجات والسلع المصرية والافريقية باعتبارها هى بوابة العبور لافريقيا.