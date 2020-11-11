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أخبار البلد

الأحد.. انطلاق فعاليات الدورة الأولى للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالفرنسية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:47 م
الدورة التدريبية
الدورة التدريبية الاون لاين الأولى للإعلاميين الأفارقة
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تنطلق الأحد المقبل، فعاليات الدورة التدريبية الاون لاين الأولى للإعلاميين الأفارقة الناطقين باللغة الفرنسية التي يعدها  مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وبحسب بيان، الأربعاء، وصل عدد المرشحين للمشاركة في هذه الدورة إلى ٢٢ إعلاميا من ٥ دول إفريقية وهي (الكونغو الديموقراطية - بنين - الجابون - الكاميرون - السنغال).

ومن المقرر أن تستمر الدورة لمدة ٤ أسابيع يلتقي من خلالها المتدربون الكترونيا عبر برنامج زووم مع خبراء أكاديميين وقيادات إعلامية مصريّة حرصًا من الدولة المصرية على استمرار التواصل المصري الأفريقي في ظلّ جائحة كورونا وتعذر حضور المشاركين، نظرًا لاستمرار غلق مطارات معظم دول القارة، حيث تعد هذه الدورات بمثابة ملتقى للشباب الإفريقي لتبادل الخبرات الإعلامية سواء على المستوى الأكاديمي أو المهني، وفتح سبل تعاون مشترك من أجل توطيد العلاقات المصرية الإفريقية.

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