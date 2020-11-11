الأحد.. انطلاق فعاليات الدورة الأولى للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالفرنسية

تنطلق الأحد المقبل، فعاليات الدورة التدريبية الاون لاين الأولى للإعلاميين الأفارقة الناطقين باللغة الفرنسية التي يعدها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.





وبحسب بيان، الأربعاء، وصل عدد المرشحين للمشاركة في هذه الدورة إلى ٢٢ إعلاميا من ٥ دول إفريقية وهي (الكونغو الديموقراطية - بنين - الجابون - الكاميرون - السنغال).



