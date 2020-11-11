ميتسوتاكيس: مصر واليونان أهدافهما الاستراتيجية مشتركة وقريبا تصبحان وجهات استثمارية أكثر جاذبية.. القاهرة منارة للإسلام المعتدل والحقيقي.. اتفاق السلام الليبي يرجع الفضل فيه بشكل رئيسي إلى مصر

رئيس وزراء اليونان:

* مصر حليف وخط أمامي لأوروبا في مكافحة الهجرة غير الشرعية

بايدن سيساعد في استعادة التوازن والأمن في منطقتنا

* قوى معينة تستثمر مصالحها الجيوسياسية في عباءة دينية

* الاف اليونانيين جعلوا مصر قاعدة لنضالهم ضد النازية في الحرب العالمية الثانية

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أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان يعد مثالا للسلام والتعاون، واصفًا التعاون الثلاثي بين اليونان ومصر وقبرص بأنه أساس للسلام والاستقرار والازدهار.





وتابع ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة اليونانية أثينا، بعد لقائهما في قصر ماكسيموس، أن العلاقات اليونانية الأمريكية ستصبح أقوى على جميع المستويات، بعد انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، رغم أنها قوية بالفعل. مضيفا:" "أنا واثق من أن الرئيس بايدن سيساعد في استعادة التوازن والأمن في منطقتنا" ، واليونان لديها كل الأسباب للترحيب بعودة الولايات المتحدة إلى منطقة شرق البحر المتوسط ​​ودورها كلاعب رئيسي في الناتو، وأيضًا في اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.





ووصف رئيس الوزراء اليوناني العلاقة اليونانية المصرية بأنها "نموذج للسلام والتعاون"، مشيرا إلى رمزية الاتفاق الأخير الموقع بين البلدين في 6 أغسطس للترسيم الجزئي للمناطق البحرية، والنية المشتركة لمواصلة المشاورات حتى يمكن تمديد الاتفاقية لتصبح لجميع الحدود البحرية بين البلدين".





وشدد ميتسوتاكيس على أن هذه الاتفاقية وبعد 15 عاما من المشاورات " هي خير مثال على أنه عندما نسير وفق القانون الدولي وقواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل الذي ينبغي أن يحكم علاقات الدول، فإن ذلك يعود بالنفع على الشعوب". مضيفا أن هذه "تحركات رمزية تخلق مكاسب للسلام والتعاون"، في إشارة منه إلى الاتفاق الموقع بين اليونان وإيطاليا والاتفاق من حيث المبدأ مع ألبانيا بشأن تعيين حدود البحر التي "على عكس موقف تركيا المجاورة ، تثبت أن البحر الأبيض المتوسط ​​يمكن أن يصبح بحرًا يوحد بدلًا من تقسيم الشعوب".





وفي إشارة إلى منظمة غاز شرق المتوسط، ومقرها القاهرة أشاد رئيس الوزراء اليوناني بدور مصر في إنشائه، وأشار إلى أن "أي دولة يمكن أن تشارك في هذه المنظمة، بشرط أن تمتنع عن التجاوزات وتحترم القانون الدولي" ، مضيفًا أن ذلك يعني بالتأكيد تركيا. كما شدد ميتسوتاكيس على أن اليونان ومصر هما أيضًا شريكان تجاريان لهما أهداف إستراتيجية مشتركة وقريبًا، مع الإصلاحات التي يتم الترويج لها ، ستصبحان وجهة استثمارية أكثر جاذبية.





كما سلط رئيس الوزراء اليوناني الضوء على دور مصر في وقف تدفقات الهجرة من شمال إفريقيا، واصفا إياها بـ "الحليف الخطوط الأمامية لأوروبا" ، مشيرا إلى مشاركتها في اتفاق السلام الليبي، والذي يرجع بشكل رئيسي إلى مصر.





وقال إن "انسحاب أي قوة أجنبية لا يزال يتعين تنفيذه كبند أول في الاعتبار"، كما أشار إلى تضامن مصر مع اليونان وقبرص في حل القضية القبرصية في سياق قرارات الأمم المتحدة، مؤكدًا أن إنهاء الاحتلال التركي لن يكون فقط نهاية لجرح استمر عقودًا، بل سيسهم في السلام الشامل. في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.





وأخيرًا ، أشار رئيس الوزراء إلى الدور المهم لمصر "كمنارة للإسلام المعتدل والحقيقي ، خاصة في أوقات مثل اليوم ، حيث تحاول قوى معينة استثمار مصالحها الجيوسياسية في عباءة دينية". وأشار إلى ذكرى معركة العلمين التي وصفها بأنها نقطة انطلاق لتحرير أوروبا. واضاف "من بين المقاتلين كان هناك الاف اليونانيين الذين جعلوا مصر قاعدة لنضالهم. كانت بلادنا دائمًا معًا. واختتم ميتسوتاكيس حديثه قائلًا: "إذن في الحرب ، اليوم بسلام وغدًا في التنمية والازدهار".