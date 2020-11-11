صفقات تأليف وعروض بملايين الدولارات.. ما مصير ترامب حال خروجه من البيت الأبيض؟

من المتوقع أن يدخل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب صفقات جديدة تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار كجزء من خطة بديلة إذا فشلت معركته الانتخابية القانونية للفوز بفترة ولاية ثانية ضد الرئيس المنتخب جو بايدن.





وقال مصدر مقرب من ترامب لموقع "بيدج سيكس" إن ترامب تنهال عليه صفقات تأليف الكتب عن الفترة التي قضاها في البيت الأبيض، بالإضافة إلى عروض أخرى للظهور في البرامج التلفزيونية، في حال فشله في حرب التصويت.





وأكد أن هذا يعد نجاحًا أكيدًا لترامب، لافتا إلى أن جميع الكتب المناهضة له حققت أموالًا طائلة.





يأتي ذلك في الوقت الذي يرفض فيه ترامب التنازل لـ جو بايدن عن السلطة، بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوزه، كما يستمر في تقديم مزاعم بشأن تزوير أصوات الناخبين على نطاق واسع.





ويمتلك ترامب بالفعل مجموعة كبيرة تتكون من 19 كتابًا بدءًا من كتب النصائح التجارية مثل Think Big and Kick Ass إلى كتاب عن الجولف بعنوان: أفضل نصيحة غولف تلقيتها على الإطلاق، وصدر كتابه الأخير Crippled America في عام 2015، قبل عام واحد من فوزه في انتخابات عام 2016.





وفي عام 2018، تفاخر على "تويتر" بأنه ألف العديد من الكتب الأكثر مبيعًا.





يذكر أن الرئيس السابق باراك أوباما والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما قد توصلا إلى صفقة بقيمة 65 مليون دولار مع شركة كراون في عام 2017، وذلك لطرح أحدث كتب بارك بعنوان "أرض موعودة'' على الرفوف الأسبوع المقبل.





وبرغم ذلك، أخبر أحد المطلعين، أن قيمة الصفقات التي سيدخل فيها ترامب، والبالغة 100 مليون دولار "لا تبدو دقيقة".





بينما لم يؤكد أي ناشر أنه يجري محادثات مع ترامب من أجل تأليف كتاب عن الفترة التي قضاها في منصبه.