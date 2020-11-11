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ديني

وزير الأوقاف يعتمد 43 مليون جنيه لإحلال وتجديد عدد من المساجد

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:47 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مبلغ (ثلاثة وأربعين مليون وثمانمائة وثمانية وسبعين ألفًا ومائة وخمسة وخمسين) جنيهًا لصيانة المساجد على مستوى الجمهورية ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد منها : (صيانة مبنى مديرية أوقاف الوادي الجديد ، واستكمال مبنى أوقاف مديرية الجيزة ) , وأما المساجد هي :

م

المديريةالمركزاسم المسجد
1الإسكندريةأبيس

القرية العاشرة

2

برج العرب

سور مسجد الشهيد أحمد المنسي – سوق الجملة

3

الفيومإطساالمنشية – عزبة علواني
4إبشواي

الزيتون – طبهار

5

قنادشنا

النصر أبو دياب شرق

6

بني سويفبباالشيخ ياسين – بندر ببا
7سمسطا

عزبة نصر جمعة

8

الفشنالتقوي البحري – عزبة التلت
9ناصر

الهدي النبوي – عزبة الجرو

10

أسواننصر النوبةأحمد خضر – أبريم
11أدفو

التقوي – السراج

12

دمياطدمياطالرحمن الشهير بالرفاعي طريق دمياط بور سعيد
13كفر سعد

السلام –حي السلام

14

الوادي الجديدالوادي الجديد

مقر المديرية

15

الجيزةالدقياستكمال مبني مديرية أوقاف الجيزة – مسجد أسد بن الفرات
16الجيزة

الطاروطي – شارع جامعة القاهرة

17

الإسماعيليةالإسماعيليةالحكمة أبو شحاته
18  سوهاججرجا

آل كمالي البحري المجابرة

19

طهطاالنور بناحية الشيخ زين الدين
20  اخميم

آل معتوق الحويطة

21

أسيوطصدفاآل بعزق – الشنايلة
22الفتح

آل علام – أولاد سراج

23

أسيوطآل موسي – الشغبة
24الشرقيةالزقازيق

مهدي أباظة-كفر أباظة

25

منيا القمحعاصم عزبة عاصم التلين
26الحسنية

السيد حفني منشاة مصطفى خليل

27

البحيرةكوم حمادةعزبة شرارة النوت
28الدقهليةالسنبلاوين

الأربعين-ميت غراب

29

مرسى مطروحمطروحالكبير سيدي براني
30 مطروح

نور الإسلام-باجوش

وذلك إضافة إلى عمل أسوار لبعض المساجد وملحقاتها.

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