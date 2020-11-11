وزير الأوقاف يعتمد 43 مليون جنيه لإحلال وتجديد عدد من المساجد

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مبلغ (ثلاثة وأربعين مليون وثمانمائة وثمانية وسبعين ألفًا ومائة وخمسة وخمسين) جنيهًا لصيانة المساجد على مستوى الجمهورية ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد منها : (صيانة مبنى مديرية أوقاف الوادي الجديد ، واستكمال مبنى أوقاف مديرية الجيزة ) , وأما المساجد هي :
م
|المديرية
|المركز
|اسم المسجد
|1
|الإسكندرية
|أبيس
القرية العاشرة
2
|برج العرب
سور مسجد الشهيد أحمد المنسي – سوق الجملة
3
|الفيوم
|إطسا
|المنشية – عزبة علواني
|4
|إبشواي
الزيتون – طبهار
5
|قنا
|دشنا
النصر أبو دياب شرق
6
|بني سويف
|ببا
|الشيخ ياسين – بندر ببا
|7
|سمسطا
عزبة نصر جمعة
8
|الفشن
|التقوي البحري – عزبة التلت
|9
|ناصر
الهدي النبوي – عزبة الجرو
10
|أسوان
|نصر النوبة
|أحمد خضر – أبريم
|11
|أدفو
التقوي – السراج
12
|دمياط
|دمياط
|الرحمن الشهير بالرفاعي طريق دمياط بور سعيد
|13
|كفر سعد
السلام –حي السلام
14
|الوادي الجديد
|الوادي الجديد
مقر المديرية
15
|الجيزة
|الدقي
|استكمال مبني مديرية أوقاف الجيزة – مسجد أسد بن الفرات
|16
|الجيزة
الطاروطي – شارع جامعة القاهرة
17
|الإسماعيلية
|الإسماعيلية
|الحكمة أبو شحاته
|18
|سوهاج
|جرجا
آل كمالي البحري المجابرة
19
|طهطا
|النور بناحية الشيخ زين الدين
|20
|اخميم
آل معتوق الحويطة
21
|أسيوط
|صدفا
|آل بعزق – الشنايلة
|22
|الفتح
آل علام – أولاد سراج
23
|أسيوط
|آل موسي – الشغبة
|24
|الشرقية
|الزقازيق
مهدي أباظة-كفر أباظة
25
|منيا القمح
|عاصم عزبة عاصم التلين
|26
|الحسنية
السيد حفني منشاة مصطفى خليل
27
|البحيرة
|كوم حمادة
|عزبة شرارة النوت
|28
|الدقهلية
|السنبلاوين
الأربعين-ميت غراب
29
|مرسى مطروح
|مطروح
|الكبير سيدي براني
|30
|مطروح
نور الإسلام-باجوش
وذلك إضافة إلى عمل أسوار لبعض المساجد وملحقاتها.