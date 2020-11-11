شاهد.. قبطان مصري يتحدى الشلل الرباعي بالغطس 144 ساعة

قال القبطان ولاء حافظ، "يتحدى الشلل الرباعى بالغطس 144 ساعة": إنه حاول تحقيق الرقم القياسي وتجهيز المعدات للغطس الخاصة لمساعدته على الغطس، لافتًا إلى أن إن الأمر صعب للغاية”، موضحًا أنه استعد على الغطس لمدة 6 ساعات كبروفة أخيرة قبل الغطس لمدة 6 أيام، وبروفة أساسية للأكل والاستمرار تحت الماء، معترفًا بصعوبة الأمر وصعوبة استمراره لمدة طويلة وكسر الرقم القياسي.









وأشار ولاء حافظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " انبوكس" المذاع على فضائية " صدى البلد"، إلى أنه لا ييأس ويحاول دائما التغلب على الصعوبات رغم الأزمات الصحية لإرسال رسالة بأن الإعاقة الصحية ليست مبررًا للكسل أو التقاعس، وأن يكون رسالة للأجيال الشابة بالتشبث بالأمل ومواصلة العمل بجد واجتهاد لرفع علم مصر دائمًا.





وتابع أنه نجح في كسر الرقم القياسي المسجل باسم غطاس أمريكي بـ51 ساعة و4 دقايق، وسجل 51 ساعة و24 دقيقة و13 ثانية، وتم تسجيل مصر في الموسوعة.





وأوضح أنه كانت يتناول السوائل تحت المياه، وينام بشكل طبيعى من خلال الماسك المخصص لذلك، منوهًا أن أى غلطة فى التنفس تحت الماء يحدث له اختناق وشرقان ولذلك كان حريص جدًا على التواصل الجيد مع الأطباء المرافقين له تحت الماء.



