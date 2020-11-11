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برلمان

عضو بمجلس الشيوخ: زيارة السيسي لليونان سيكون لها تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:46 م
النائب محمد سعيد
النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
أكد النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليونان، تأتي في توقيت حساس ودقيق للغاية، كما أنها تؤكد على عدد من الرسائل أهمها التأكيد على البعد المتوسطي في السياسة الخارجية المصرية، حيث أصبحت ساحة المتوسط ضمن دوائر السياسة الخارجية لمصر خاصة في أعقاب ثورة 30 يونيو واكتشاف حقل ظهر عام 2015.

وأضاف «الدابي»، في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي أدرك أهمية منطقة المتوسط مبكرًا كجزء من مجالات الأمن القومي المصري وعمل على تعزيز العلاقة مع اليونان وقبرص، وأنعكس ذلك في إنعقاد القمة الأولى بينهم في نوفمبر 2014، أي بعد نحو 5 أشهر من وصول السيسي لرئاسة مصر، وهو ما يدل على أن القيادة السياسية كانت تنظر لمنطقة المتوسط باعتبارها مجالًا حيويًا لتأمين مصالحها.

وتابع "الدابي"، قائلا: «الرئيس السيسى دائما يسعى لتعزيز العلاقات المختلفة بين جميع الدول لتوفير مزيد من التعاون المشترك بين مصر والبلاد المختلفة»، لافتًا إلى أن الزيارة سيكون لها تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى فضلا عن تبادل الخبرات المختلفة بين البلدين التى تجعل مصر قادرة على إنتاج أفضل المنتجات ذات جودة ممتازة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن هذه الزيارة تأتي للتأكيد على ثوابت البلدين تجاه عدد من القضايا سواء ما يرتبط باستغلال ثروات الغاز وتأمين حقوق البلدين في منطقة شرق المتوسط، خاصة في ظل مواصلة تركيا أعمالها العدائية والاستفزازية وانتهاكها المستمر للمياه الإقليمية اليونانية عبر التنقيب غير المشروع عن الغاز.

وأكد أن البلدين في حاجة لتنسيق الجهود بينهما بما يزيد من عزلة أنقرة في المتوسط، خاصة في ظل مساعي الدول الأوروبية وفي مقدمتهم اليونان وقبرص لتوحيد الجهود الأوروبية للمضي قدمًا في فرض عقوبات صارمة ومؤلمة على تركيا.

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