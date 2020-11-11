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اقتصاد

الموانئ السعودية تحقق نموا في أعداد الحاويات المناولة خلال أكتوبر

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:02 م
الموانئ السعودية
الموانئ السعودية
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قسم الاقتصاد
حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر اكتوبر لعام 2020، ارتفاعًا لافتًا في أعداد الحاويات المناولة، بواقع أكثر من 625 ألف حاوية قياسية، بنسبة زيادة بلغت 10.42%، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة 25 مليون طن، والقادمة عبر 987 سفينة.

ووفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعًا آخر في إجمالي المواد الغذائية بواقع 2,5 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 10.43%، فيما بلغ أعداد السيارات الواردة أكثر من 63 ألف سيارة، وبلغ عدد المواشي أكثر من 174 ألف رأس من الماشية الحية.

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وتأتي هذه الزيادة المستمرة والنمو المتصاعد التي تسجلها موانئ المملكة؛ في ظل الشراكات الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية؛ مما أسهم عن إطلاقها 4 خطوط ملاحية عابرة للقارات هذا العام لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

وجاءت الزيادة نتيجة لتوقيع وبدء تشغيل عقود الإسناد والتشغيل هذا العام في محطات الحاويات بمينائي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بمدينة بالدمام، بهدف رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى تطوير الأرصفة ورفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، مما يلبي متطلبات التنمية والاقتصاد الوطني وسلاسل الإمداد العالمي.

يذكر أن "موانئ" تسعى وفق خططها الإستراتيجية ومبادراتها التطويرية إلى جعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة العابرة، وأن تكون من الموانئ الرائدة عالميًا وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك من خلال رفع كفاءتها الرقمية وتحقيق خدمات فريدة وتنافسية في التشغيل والمناولة للوصول إلى مستهدفاتها، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، تماشيًا مع أهداف المملكة التنموية الطموحة.

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