الحلقة الرابعة من مسلسل الا أنا ناقشت الأزمة.. هكذا يكون الفرق بين التنازل عن الحقوق والعطاء مع الزوج .. الطلاق مشكلة يمكن تخطيها بالعلاج النفسي .. كيف تحافظ المرأة على حقوقها كاملة بعد الانفصال

الفرق بين التنازل عن الحقوق والعطاء





وقال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن التنازل بين الزوجين من الأشياء الضرورية باعتبارها كيانا واحدا، يعتبر التنازل من الأمور التي يجب أن تكون متوفرة سواء تنازل معنوي أو مادي أو في القناعات الشخصية، التي لا تمس الثوابت، فهذا النوع يسمى التنازل الحميد الذي يبعد المشاحنات الزوجية، ويؤثر بالإيجاب على هرمونات المرأة واستمرار العلاقة بالحب والود بين الطرفين.









وأضاف يجب على الزوجة إعطاء الزوج و تحمل الصعوبات التي يواجهها الزوج في بداية الزواج، فهذا التنازل الحميد "العطاء" الذي يدل على التربية و الأصل و الشخصية الناضجة وعن إقامة علاقة أسرية ناجحة.









وأوضح استشاري الصحة النفسية، في تصريحات صدى البلد، أن لابد من أن تقف الزوجة مع زوجها وتسانده ولكن هناك بعض الأمور التي لا يجب التنازل عنها مثل تأمين حياة الزوجة من خلال المؤخر والقايمة الزواج أو المسكن، وعدم التنازل عن هذه الأشياء يعزز من قيمة الزوجة في نظر الزوج، بالإضافة إلي عدة مميزات أخرى مثل الحفاظ على استمرار العلاقة الزوجية، عدم خيانة الزوجة، تحد من حالات الانفصال والطلاق.









كما أضاف أن عدم تنازل الزوجة عن حقوقها في بداية العلاقة يحميها من تقلبات المستقبل و التلاعب بمشاعرها، والتنازل عن الأشياء المعنوية و بعض الأمور البسيطة ولكن دون أن تمس حقوقك الشرعية.



