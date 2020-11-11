الحلقة الرابعة من مسلسل الا أنا ناقشت الأزمة.. هكذا يكون الفرق بين التنازل عن الحقوق والعطاء مع الزوج .. الطلاق مشكلة يمكن تخطيها بالعلاج النفسي .. كيف تحافظ المرأة على حقوقها كاملة بعد الانفصال

- الحلقة الرابعة من مسلسل الا انا يكشف أزمة المرأة بعد الطلاق
- الفرق بين التنازل عن الحقوق والعطاء
- طرق لتخطي تجربة الطلاق والزواج الفاشل بالعلاج النفسي
- كيف تحافظ المرأة على حقوقها كاملة بعد الطلاق ؟
أثارت الحلقة الرابعة من مسلسل إلا أنا التي تحمل اسم "ربع قيراط" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ما كشفت ريهام عبد الغفور بطلة هذه القصة معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصري، ومواجهتها للعديد من الأزمات في البيت والعمل والمجتمع ككل.
ومن بين أحداث المسلسل ظهرت ريهام عبد الغفور بأنها الزوجة التي ضحت و تنازلت عن حقوقها مثل المؤخر والقايمة في مقابل الحب و مساندة الزوج الذي تركها وتزوج من فتاة أخرى، وهو ما أثار جدلا كبير بين الفتيات والسيدات على مواقع التواصل الاجتماعي.
حالات الطلاق في مصر بلغت ذروتها، وبعيدا عن الأضرار المباشرة على الزوجة والزوج والأولاد إذا وجدوا، إلا أن الأهم في حالة تحقق الطلاق فعلا ووقوعه هو درء ومعالجة الآثار المترتبة عليه وإعطاء والحقوق القانونية المطلقة، وهو الأمر الذي تطرق له مسلسل إلا أنا الذي هز مشاعر كل متابعيه.
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تمر المراة بعد الطلاق بأزمة نفسية وكسرة كبيرة، لما تشعر به من الحزن والإحساس بالذنب، ويمكن للعلاج النفسي ان يكون امرا يساعدها على تخطي تبعات الطلاق وإعادة ثقتها بنفسها.
الفرق بين التنازل عن الحقوق والعطاء
وقال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن التنازل بين الزوجين من الأشياء الضرورية باعتبارها كيانا واحدا، يعتبر التنازل من الأمور التي يجب أن تكون متوفرة سواء تنازل معنوي أو مادي أو في القناعات الشخصية، التي لا تمس الثوابت، فهذا النوع يسمى التنازل الحميد الذي يبعد المشاحنات الزوجية، ويؤثر بالإيجاب على هرمونات المرأة واستمرار العلاقة بالحب والود بين الطرفين.
وأضاف يجب على الزوجة إعطاء الزوج و تحمل الصعوبات التي يواجهها الزوج في بداية الزواج، فهذا التنازل الحميد "العطاء" الذي يدل على التربية و الأصل و الشخصية الناضجة وعن إقامة علاقة أسرية ناجحة.
وأوضح استشاري الصحة النفسية، في تصريحات صدى البلد، أن لابد من أن تقف الزوجة مع زوجها وتسانده ولكن هناك بعض الأمور التي لا يجب التنازل عنها مثل تأمين حياة الزوجة من خلال المؤخر والقايمة الزواج أو المسكن، وعدم التنازل عن هذه الأشياء يعزز من قيمة الزوجة في نظر الزوج، بالإضافة إلي عدة مميزات أخرى مثل الحفاظ على استمرار العلاقة الزوجية، عدم خيانة الزوجة، تحد من حالات الانفصال والطلاق.
كما أضاف أن عدم تنازل الزوجة عن حقوقها في بداية العلاقة يحميها من تقلبات المستقبل و التلاعب بمشاعرها، والتنازل عن الأشياء المعنوية و بعض الأمور البسيطة ولكن دون أن تمس حقوقك الشرعية.
تخطي تجربة الطلاق والزواج الفاشل بالعلاج النفسي
وقالت الدكتورة رحاب أبو غزالة أخصائية الصحة النفسية والإرشاد الأسري، انه يمكن لـ العلاج النفسي ان يكون له دور كبير في تحسن حالة المرأة النفسية بعد الطلاق، وإعادة ثقتها بنفسها،ومساعدتها على تخطي تبعات الطلاق، والتي أولها رفض الحزن والإحساس بالذنب.
وتابعت أبو غزالة في تصريح خاص موقع "صدى البلد" الإخباري، ان قضاء الوقت مع أشخاص مفضلين او اصدقاء لديها قادرين على الإستماع لها وفهم لما تمر به من مشاعر يمكن ان يكون أحد الحلول الرائعة في تخطي ازمة الطلاق والانفصال.
وأكدت أبو غزالة، انه لا يجب على المرأة ان تهمل في صحتها بعد الطلاق، وأن تحافظ على اتباع نظام غذائي جيد، وممارس الأنشطة، وذلك حتى تساعدها على الخروج من هذه الفترة العصيبة، وتخلصها من مشاعر الحزن والاكتئاب.
وأكدت أبو غزالة، انه لا يجب على المرأة ان تهمل في صحتها بعد الطلاق، وأن تحافظ على اتباع نظام غذائي جيد، وممارس الأنشطة، وذلك حتى تساعدها على الخروج من هذه الفترة العصيبة، وتخلصها من مشاعر الحزن والاكتئاب.
اما من الناحية النفسية، فقد اشارت أبو غزالة، انه لا يجب تجاهل تجربة الطلاق بل يجب ان تناقش المطلقة تجربتها السابقة بحياديه، وصدق وأن تبحث في أسباب الطلاق وعلاجها، وأن تعترف بالخطأ إذا وجد لكي تتجنبها في علاقتها المستقبلية.
ونوهت أبو غزالة، ان الأهم من كل ذلك التوقف عن لوم شريكها ولوم نفسها لما وصلوا إليه من خطوة الطلاق، مع التشبث بالعزيمة للتعرف إلى مداخل شخصيتها وسماتها المميزة وتأثيرها في علاقاتها.
فيما نصحت أبو غزالة، ان البعد عن زوجها السابق بعد الطلاق ضروري للغاية، وذلك لا تتذكر المرأة دائما معاناتها وتترك مساحة لنفسها لكي يساعدها على الشفاء من الامها، والتخلص منها بالفضفضة مع صديق أو أحد الأشخاص المقربين لها حتى يمكنها البدء من جديد.
واستطردت أبو غزالة، انه على المطلقة بعد التعافي ان تحاول ان تسامح طليقها على أخطائه، وأن تسامح نفسها على سوء اختيارها كي تستطيع البدء بصفحة بيضاء من حياتها لا حقد فيها ولا شعور بالثأر، ولكن يسودها مشاعر العفو والسماح هو افضل الطرق لبدء حياة مستقبلية أفضل.
ونوهت أبو غزالة، ان الأهم من كل ذلك التوقف عن لوم شريكها ولوم نفسها لما وصلوا إليه من خطوة الطلاق، مع التشبث بالعزيمة للتعرف إلى مداخل شخصيتها وسماتها المميزة وتأثيرها في علاقاتها.
فيما نصحت أبو غزالة، ان البعد عن زوجها السابق بعد الطلاق ضروري للغاية، وذلك لا تتذكر المرأة دائما معاناتها وتترك مساحة لنفسها لكي يساعدها على الشفاء من الامها، والتخلص منها بالفضفضة مع صديق أو أحد الأشخاص المقربين لها حتى يمكنها البدء من جديد.
واستطردت أبو غزالة، انه على المطلقة بعد التعافي ان تحاول ان تسامح طليقها على أخطائه، وأن تسامح نفسها على سوء اختيارها كي تستطيع البدء بصفحة بيضاء من حياتها لا حقد فيها ولا شعور بالثأر، ولكن يسودها مشاعر العفو والسماح هو افضل الطرق لبدء حياة مستقبلية أفضل.
كيف تحافظ المرأة على حقوقها كاملة بعد الطلاق ؟
وعلق المحامي إيهاب وهبي عضو اتحاد المحامين العرب، انه اهتمت الشريعة الإسلامية بحقوق المرأة، وأعطتها الأولوية وعناية خاصة نظرا لدورها الكبير في الأسرة والمجتمع، كما كفلت أيضًا حقوق الرجل، ولذلك وجب على كل طرف منهما معرفه ما عليه من واجبات تجاه الآخر، وما له من حقوق، والطرق والوسائل التي تُحقّق الرضا لكليهما.
وأوضح وهبي، أنّه عندما تقع الخلافات بين الزوجين؛ بسبب التقصير في أداء الواجبات، فقد تصل بهما الحال إلى التفريق والطلاق، والتفريق بينهما تترتب عدة حقوقٍ تحفظ كلا الطرفَين من لحوق أي ضررٍ بهما.
وأفاد وهبي، ان إعطاء المطلقة كافة حقوقها من نفقة متعة ومؤخرا وصداق يتوقف على ما إن كان الطلاق بسبب الضرر، الذي تلجأ إليه المطلقة طالبة التطليق للضرر ام لـ استحالة العشرة بينهم .
وتابع وهبي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، انه في حالة طلب التطليق للضرر عنه طالبة الخلع فيقع مطالبه فيه الزوجة برد مقدم صداقها للزوج، ولكن الأمر لا يمس حقوق الأولاد من نفقة وسكن وكسوه وتعليم ورعايه صحيه.
وأشار وهبي، إلى ان إجمالا لـ حقوق المطلقة فمن الواجب ان تطالب بقائمة منقولات ونفقة المتعة والعدة، وكذلك أجر مسكن حاضنة في حالة وجود أطفال في حضانتها؛ حيث ان الأمر كله مرتبط ارتباط وثيق إثبات دخل الزوج الفعلي.
واستطرد وهبي، ان الصداق هو المال الواجب من الزوج تجاه زوجته بموجب عقد النكاح الذي تمّ بينهما، وسُمِّي بالصداق؛ لأنه يدل على صدق رغبة الزوج تجاه من يريد الارتباط بها، ويطلق عليه أيضًا المهر، وتشريع الصداق يؤكّد على منزلة المرأة وعلو مكانتها، ويحفظ لها كرامتها، كما يشكّل عونًا لها في الاستعداد للزواج، وتُؤمّن كلّ ما تحتاجه من الأمور، وتسد النفقات التي عليها، وتجدر الإشارة إلى أنّ الصداق من حقّ المرأة، ولا يحقّ لأحد أن يأخذه، أو يأخذ منه شيئًا، بينما يجوز لأوليائه قَبضهً فقط.
واستعان وهبي عن الصداق من القرآن الكريم بقول الله تعالى (فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا)،[٢] وقد ثبتت مشروعيّته في عدّة أدلّةٍ من القرآن، والسنّة، والإجماع؛ حيث ذكِر الصداق في عدة آيات، منها:
قوله -تعالى-: (فمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)
قوله -تعالى-: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)
قوله -تعالى-: (لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّ)