أروى جودة: تجربتى مع نمرة اتنين ثرية ومتميزة

بدأت "شاهد VIP " حصريًا، اعتبارًا من 29 أكتوبر الماضي بعرض الدراما ال رومانسية المشوّقة "نمرة اتنين"، بحلقاتها المنفصلة، التي تجمع نخبة من نجوم مصر والعالم العربي. تحمل ثالث الحلقات عنوان "أنت فين"، وهي من بطولة آسر ياسين وأروى جودة وسينتيا خليفة، سيناريو وحوار سماء عبدالخالق، وإخراج هاني خليفة.





أعربت أروى جودة عن سعادتها في أن تكون جزءًا من العمل، وأضافت: "أن أكون جزءا من هذا المشروع يعني لي الكثير، ففكرة المشروع مميزة، وكأنني أمثل في واحد من 8 أفلام مع ممثلين مختلفين وتحت إدارة مخرج مختلف. المحتوى أعجبني سيّما وأنه يتحدث عن العلاقات الإنسانية وعن الرقم 2 في هذه العلاقات.





وأضافت: هذا هو أول تعاون لي مع المخرج هاني خليفة، وكان هناك تحدٍّ للظهور بأفضل نتيجة، فهاني خليفة يفكر بأدق التفاصيل، ويعطي الإهتمام لكلّ كلمة في السيناريو، ويجعل الممثل أغنى وأكثر عطاءً."





وحول الدور الذي تؤديه في الحلقة قالت أروى: "ألعب دور امرأة تقع بحب رجل لا يعرف ماذا يريد فهو دائم الحيرة، وفي نفس الوقت هو قادر على إقناعها بأنه معها 100%، ولأنها تحبه كثيرًا تسامحه دائمًا! أنا متحمسة جدًا لعرض "نمرة اتنين" على "شاهد VIP "، فأنا من المتابعين الأوفياء للمنصة، ووجدت فيها أفلام ومسلسلات كثيرة أعجبتني، لذا فأنا فخورة بأن هذا العمل يُنتج لـ "شاهد VIP " وبأنني جزء من هذا المشروع الرائد بمستواه وأدائه وقيمته."