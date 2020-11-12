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ديني

شروط يجب توفرها في الغارم لإعطائه من مال الزكاة.. أمين الفتوى يكشف عنها

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
زكاة المال
زكاة المال
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج زكاة المال للغارمين ولكن الذين ينطبق عليهم شروط محددة .

وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء  أن الغارم الذي يستحق الزكاة هو من استدان لتحقيق مصلحة شخصية شرعية أي لا تكون معصية لله وللرسول كما يجوز إعطاء الغارم الذي استدان لإصلاح ذات البين، أي أصلح بين عائلتين متخاصمتين وتحمل هو الدية مثلا.

هل يجوز إعطاء أخي المتعثر ماديا من زكاة مالي لدفع مصروفات مدرسة أبناؤه ؟ 

أرسل شخص سؤال يقول فيه :" أخي يعلم أبناءه في مدارس دولية وهو متعثر عن سداد المصروفات ، فهل يجوز اعطاؤه من زكاة مالي " ؟.

رد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا : إذا كان أخوك يجد ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته للحاجات الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء كما هو الظاهر، فلا يجوز أن يعطى من مال الزكاة، لأن الفقير المستحق للزكاة هو من لم يجد قوت يومه وعياله أو من لا مال له ولا كسب .

وأضاف الأطرش لـ " صدى البلد " تعليم الأبناء في المدارس الخاصة او الدولية  ليس من الحاجات التي تدفع فيها الزكاة، وأما مساعدتك أخاك من مال الصدقة توسعة عليه وعلى عياله في الأمور المباحة فأمر حسن، وباب الصدقة واسع وفضلها عظيم، وهي لذي الرحم أولى كما هو معلوم.

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