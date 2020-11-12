شروط يجب توفرها في الغارم لإعطائه من مال الزكاة.. أمين الفتوى يكشف عنها

هل يجوز إعطاء أخي المتعثر ماديا من زكاة مالي لدفع مصروفات مدرسة أبناؤه ؟

أرسل شخص سؤال يقول فيه :" أخي يعلم أبناءه في مدارس دولية وهو متعثر عن سداد المصروفات ، فهل يجوز اعطاؤه من زكاة مالي " ؟.

رد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا : إذا كان أخوك يجد ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته للحاجات الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء كما هو الظاهر، فلا يجوز أن يعطى من مال الزكاة، لأن الفقير المستحق للزكاة هو من لم يجد قوت يومه وعياله أو من لا مال له ولا كسب .

وأضاف الأطرش لـ " صدى البلد " تعليم الأبناء في المدارس الخاصة او الدولية ليس من الحاجات التي تدفع فيها الزكاة، وأما مساعدتك أخاك من مال الصدقة توسعة عليه وعلى عياله في الأمور المباحة فأمر حسن، وباب الصدقة واسع وفضلها عظيم، وهي لذي الرحم أولى كما هو معلوم.