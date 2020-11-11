AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مدبولي يستعرض الخطة الصحية الوقائية أثناء استضافة مونديال اليد

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:26 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض الخطة الوقائية التي سيتم تطبيقها خلال استضافة مصر لفعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال، المقرر انعقادها في مصر خلال الفترة من 13 – 31 يناير 2021، وذلك بحضور الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أن مصر تولي اهتماما بالغا لهذا الحدث المهم، لاسيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على متابعة استعدادات مصر لاستضافة البطولة، وكلّف الحكومة باتخاذ كل ما يلزم لضمان تنظيم هذا الحدث العالمي بصورة مُشرفة تليق بمصر ومكانتها. 

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة بكافة أجهزتها تعمل على قلب رجل واحد لإتمام التنظيم بكل تفاصيله بأفضل صورة ممكنة، مع إيلاء الاهتمام البالغ بالإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس "كورونا" من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مصريين وأجانب. 

من جهته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على قدم وساق لمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة باستضافة البطولة، سواء فيما يخص الملاعب وجاهزيتها، أو فنادق الإقامة والانتقالات، وكذا الإجراءات الطبية والوقائية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وفي ذات السياق، أشاد الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بما تبذله مصر من جهود متميزة لتنظيم البطولة، مُشيرا إلى أن هذه هي البطولة الأهم في مجال كرة اليد في العالم، وأنه على ثقة في قدرة مصر على تنظيمها بالشكل الأمثل. 

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن  رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد قد أثنى على القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية في يونيو الماضي باستئناف النشاط الرياضي، مؤكدا أنه قرار جريء وحكيم، ولولاه ما نجح فريقان مصريان في الوصول لنهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال لكرة القدم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي يشهدان بروفة قرعة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021

أنظار العالم تتجه صوب أهرامات مصر لمشاهدة حفل قرعة مونديال اليد ٢٠٢١

يتقدمهم مدبولي.. ١٧ وزيرًا يحضرون حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢١

رئيس اللجنة الطبية لـ مونديال اليد: جاهزون لمواجهة فيروس كورونا

بعد قليل.. رئيس الوزراء يشارك في حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد

فقرة استعراضية تخطف الأنظار علي صوت أم كلثوم فى قرعة كأس العالم لكرة اليد

ترشيحاتنا

الصور الأولى من موقع الهجوم على مقبرة لغير المسلمين في السعودية

أيمن سالم: مصر دخلت في الموجة الثانية لكورونا.. والانتشار أسرع

مقبرة لغير المسلمين.. السعودية تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم جدة

التعليم العالي: اقسام عزل بالمستشفيات الجامعية حال حدوث موجة ثانية من كورونا

فى اليوم العالمى للسناجل.. هؤلاء الفنانات عازبات

فايلر يغازل إدارة الأهلي من جديد|تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإسعافات الأولية لمرضى الصرع

أيمن سالم: مصر دخلت في الموجة الثانية لكورونا.. والانتشار أسرع

تعرف على هوندا أكورد 2021 الهايبرد.. صور