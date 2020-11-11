AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أزمة جديدة تضرب أهم قطاع اقتصادي في تركيا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:22 م
تركيا
تركيا
Advertisements
محمد عثمان
كشف موقع "توردوم" الروسي، اليوم الأربعاء، أن عدداً من الفنادق التركية أغلقت أبوابها خلال فصل الشتاء، وذلك بسبب غياب السياح، ما يشكل ضربة قوية للسوق السياحية في تركيا.

وقال الموقع في تقرير له إن الفنادق في تركيا بمنطقة أنطاليا بدأت تغلق أبوابها بسبب التعليق الجزئي للرحلات الجوية مع روسيا وعدد من الدول الأوروبية.

وأشار الموقع إلى أن تفاقم أزمة جائحة كورونا، لعب دورًا كبيرًا في تعطل العمل ببعض الفنادق، حيث اضطر مشغلو الرحلات الروسية إلى قطع برامجهم إلى المنتجعات التركية.

وأكد الموقع أن معظم الفنادق في منتجعات أنطاليا تحديدًا أغلقت أبوابها، رغم وجود تعاقدات مع عدد من المسافرين.

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 87 حالة وفاة و2529 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ أواخر أبريل الماضي.

وقالت الصحة التركية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في تركيا ارتفع إلى 399,360 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 11,059 حالة وفاة.

وأوضحت الصحة التركية أن عدد الحالات الحرجة بلغ 3001، بينما تعافى من الفيروس 2215 مصابا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي المتعافين إلى 342 ألفا و501 شخص.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المكسيك تسجل 5 آلاف إصابة و575 وفاة جديدة بكورونا

المكسيك.. 6 آلاف إصابة و513 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

المكسيك تتجاوز الـ70 ألف وفاة بفيروس كورونا

تسجيل 4683 إصابة جديدة بفيروس كورونا و651 وفاة في المكسيك

بخط طيران غير مباشر.. السياحة الروسية تعود إلى الغردقة 29 أكتوبر

البرازيل تسجل أكثر من 29 ألف إصابة و549 وفاة جديدة بـ كورونا

ترشيحاتنا

دفن مراته وصاحبه في الشقة من 5 سنين.. صاحب مكتبة بالجيزة يرتكب جريمة بشعة والأمن يعثر على الجثث هياكل عظمية

محامي وضع السم لزوجته وصديقه ودفنهما منذ 5 سنوات.. تفاصيل جديدة في العثور على هيكلين عظميين في بولاق الدكرور

ترند الفن.. بعد حملها بدون زواج من هي عائشة عطية؟.. مرض عبلة كامل بين المصداقية والإنسانية

شاهد.. أمير سعودي يتوجه لزيارة المصابين في هجوم جدة

قبل بداية الشتاء.. اعرفي طريقة عمل شوربة العدس.. فيديو

10 صور لـ عائشة عطية تبرز جمالها بعد حملها بدون زواج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإسعافات الأولية لمرضى الصرع

أيمن سالم: مصر دخلت في الموجة الثانية لكورونا.. والانتشار أسرع

تعرف على هوندا أكورد 2021 الهايبرد.. صور