انفوجراف.. توقعات بزيادة معدلات توليد الطاقة الكهربائية حتى 2029

تناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في إنفوجراف – نُشر على الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- تقرير "حالة الطاقة في مصر" الصادر عن مؤسسة فيتش.





توقع التقرير اعتماد مصر على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لتوليد الكهرباء بشكل كبير حتى عام 2029 نظرًا لانخفاض التكلفة وزيادة المعروض نتيجة الاكتشافات الكبيرة في البحر المتوسط، إلى جانب استمرار النمو في قطاع مشاريع الطاقة النظيفة بشكل عام ومشاريع توليد الطاقة المتجددة من مصادر غير كهرومائية بشكل خاص، علاوة على تصدير الفائض للدول المجاورة مما يساعد مصر على التحول لمركز إقليمي لتصدير الطاقة.





وأشار التقرير إلى أن حجم إنتاج محطة الضبعة النووية -والتي من المقرر البدء في إنشائها في النصف الثاني من 2021 - سيصل إلى8 ,4 جيجاوات





وأوضح أن الحجم المتوقع من إنتاج مشروع "خليج السويس- 1" لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح سيصل إلى 252 ميجاوات ومخطط الانتهاء منه في 2023.





وألمح التقرير إلى أن 17,8 تيراوات هو حجم الطاقة الكهربائية المتوقع توليدها من مصادر متجددة غير كهرومائية بحلول عام 2024