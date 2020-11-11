السعودية تفوض وزير داخليتها للتباحث مع السودان فى أمر مهم





فوض مجلس الوزراء السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير داخلية المملكة، للتفاوض مع الجانب السوداني حول مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة و السودان في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع.









عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء،وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات والقضايا الداخلية والخارجية.









وخلال الاجتماع. تم تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع السودان في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.







